Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие - 08.03.2024 Украина.ру
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Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие
Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие - 08.03.2024 Украина.ру
Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие
Если линия фронта сдвинется в сторону Киева и Одессы, президент Франции Эммануэль Макрон отправит подразделения французской армии на Украину. Об этом заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель
2024-03-08T13:00
2024-03-08T13:00
новости
украина
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Ранее президент Франции заявил, что у Парижа нет никаких ограничений в вопросе военной поддержки Украины.По мнению лидера коммунистов, Макрон готовит общественное мнение к возможному вводу войск на Украину.Ранее Макрон также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить наше воздушное пространство.
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новости, украина, франция, киев, эммануэль макрон, нато
Новости, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, НАТО

Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие

13:00 08.03.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Если линия фронта сдвинется в сторону Киева и Одессы, президент Франции Эммануэль Макрон отправит подразделения французской армии на Украину. Об этом заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель
Ранее президент Франции заявил, что у Парижа нет никаких ограничений в вопросе военной поддержки Украины.
По мнению лидера коммунистов, Макрон готовит общественное мнение к возможному вводу войск на Украину.
"Меня это беспокоит, потому что с помощью этих слов он участвует в военной эскалации, потому что каждый раз – это новый шаг в сторону глобального разжигания этого конфликта, и это опасно", - сказал Руссель.
Ранее Макрон также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить наше воздушное пространство.
12:20
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