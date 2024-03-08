Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие

"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине

Европейские страны меняют законодательство, чтобы пополнить ряды своих вооруженных сил, но контингентом, который отправят на Украину, могут стать сами украинцы, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков