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Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту

Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту - 08.03.2024 Украина.ру

Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту

Дальнобойные ракеты Taurus не смогут склонить чашу весов в конфликте на Украине в пользу Киева. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус

2024-03-08T12:35

2024-03-08T12:35

2024-03-08T12:47

новости

олаф шольц

борис писториус

германия

киев

украина

минобороны

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передачи Taurus киевскому режиму, заявив, что наличие этого оружия на Украине потребует присутствия немецких военных в зоне конфликта, что исключено.По словам Писториуса, никто не хочет вводить наземные войска на Украину, но возможность этого среди западных политиков обсуждается.СМИ России 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus и удары по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора.

германия

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новости, олаф шольц, борис писториус, германия, киев, украина, минобороны