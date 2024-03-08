Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту
12:35 08.03.2024 (обновлено: 12:47 08.03.2024)
Дальнобойные ракеты Taurus не смогут склонить чашу весов в конфликте на Украине в пользу Киева. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передачи Taurus киевскому режиму, заявив, что наличие этого оружия на Украине потребует присутствия немецких военных в зоне конфликта, что исключено.
"Дальнобойные ракеты не станут решающими для конфликта на Украине, Берлин не намерен переходить эту черту", - заверил глава оборонного ведомства ФРГ.
По словам Писториуса, никто не хочет вводить наземные войска на Украину, но возможность этого среди западных политиков обсуждается.
СМИ России 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus и удары по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора.