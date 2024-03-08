Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт - 08.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240308/1053764801.html
Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт
Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт - 08.03.2024 Украина.ру
Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт
Российская армия обладает стратегической инициативой на фронте, а противник не знает, где ВС РФ будут наступать, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-08T12:30
2024-03-08T12:30
новости
авдеевка
россия
купянск
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053411089_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_01d98f13220db536de87bfba11ff718a.jpg
Украинское командование также не знает, где находятся слабые места российской обороны, потому проводит "мясные" штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами, отметил он."Напомню, что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы. А тут раз – и Авдеевка. Противник считал Авдеевку настолько мощным укрепрайоном, что даже не стал готовить за ней запасные позиции, где бы бегущие из Авдеевки вэсэушники могли спрятаться. Они же при отходе из города большие потери понесли", - рассказал эксперт.Значительные потери ВСУ под Купянском и потеря Авдеевки – следствие именно неверной информации, которую Киев получил от Западных партнеров, подчеркнул Леонков.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
авдеевка
россия
купянск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053411089_81:0:1518:1078_1920x0_80_0_0_d009256e5fdf101a5389a3491988a740.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, россия, купянск, вооруженные силы украины, украина
Новости, Авдеевка, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина

Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт

12:30 08.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПокинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
Покинутые позиции ВСУ и трофеи производства стран НАТО в Авдеевке
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия обладает стратегической инициативой на фронте, а противник не знает, где ВС РФ будут наступать, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Украинское командование также не знает, где находятся слабые места российской обороны, потому проводит "мясные" штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами, отметил он.
"Напомню, что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы. А тут раз – и Авдеевка. Противник считал Авдеевку настолько мощным укрепрайоном, что даже не стал готовить за ней запасные позиции, где бы бегущие из Авдеевки вэсэушники могли спрятаться. Они же при отходе из города большие потери понесли", - рассказал эксперт.
Значительные потери ВСУ под Купянском и потеря Авдеевки – следствие именно неверной информации, которую Киев получил от Западных партнеров, подчеркнул Леонков.
"А теперь киевский режим гадает, где мы еще сможем наступать (Купянск, Харьков). Пусть гадает. У них нет стратегической инициативы. А наше командование может решать, где и когда мы можем провести успешную наступательную операцию с минимальными потерями", - резюмировал он.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиАвдеевкаРоссияКупянскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Блокировка счетов не поможет: в Верховной Раде предложили другую кару для уклонистов
13:44Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу
13:18Руслан Калинчук: Британия убила двух зайцев, назначив Залужного послом Украины
13:00Макрон отправит войска на Украину. Французский политик назвал условие
12:47ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - Риттер
12:45Deep state ударило к 8 марта. Громкие отставки в США коснулись женщин, Европа не отстала
12:35Получат ли ВСУ ракеты Taurus? Глава Минобороны ФРГ пообещал не переходить черту
12:35"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер
12:30Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт
12:25Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики
12:20"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине
12:15Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог
12:08Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
12:07Туманный Альбион готовит президенту замену. Дмитрий Ефимов о Залужном в Британии и планах глобалистов
12:00Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
12:00“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников
11:53Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
11:53Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире
11:52Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем
11:24Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Лента новостейМолния