https://ukraina.ru/20240308/1053764801.html

Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт

Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт - 08.03.2024 Украина.ру

Киевский режим гадает, где ВС РФ будут наступать, но инициатива на российской стороне – военный эксперт

Российская армия обладает стратегической инициативой на фронте, а противник не знает, где ВС РФ будут наступать, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-03-08T12:30

2024-03-08T12:30

2024-03-08T12:30

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авдеевка

россия

купянск

вооруженные силы украины

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Украинское командование также не знает, где находятся слабые места российской обороны, потому проводит "мясные" штурмы ротно-тактическими или даже взводно-тактическими группами, отметил он."Напомню, что перед Авдеевской операцией британская и американская разведка твердили, что мы на Купянском направлении собрали мощнейший ударный кулак (и до сих пор твердят). ВСУ туда бросили резервы. А тут раз – и Авдеевка. Противник считал Авдеевку настолько мощным укрепрайоном, что даже не стал готовить за ней запасные позиции, где бы бегущие из Авдеевки вэсэушники могли спрятаться. Они же при отходе из города большие потери понесли", - рассказал эксперт.Значительные потери ВСУ под Купянском и потеря Авдеевки – следствие именно неверной информации, которую Киев получил от Западных партнеров, подчеркнул Леонков.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.

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новости, авдеевка, россия, купянск, вооруженные силы украины, украина