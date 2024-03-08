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"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине
"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине - 08.03.2024 Украина.ру
"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине
Европейские страны меняют законодательство, чтобы пополнить ряды своих вооруженных сил, но контингентом, который отправят на Украину, могут стать сами украинцы, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-08T12:20
2024-03-08T12:20
2024-03-08T12:20
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Натовский контингент на Украине, о котором говорили президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, может состоять из украинских беженцев, потому что армии европейских стран неукомплектованные, а военно-промышленный комплекс (ВПК) не работает."Им скажут: "Хотите стать гражданами ЕС? Идите в армию". В США это уже пытаются сделать с 8 миллионов мигрантов, которые к ним проникают. Пока западная пропаганда не успевает окончательно демонизировать Россию, чтобы более 90% европейцев ненавидели нас всеми фибрами души. Пока это все только разваливает Европу, вместо того, чтобы сплотить", - полагает эксперт.Скандал между Великобританией, Францией и Германией, связанный с поставками на Украину оружия и специалистов, также подтверждает это предположение, отметил он.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, франция, великобритания, ес, нато
"Хотите в ЕС? Идите в армию!" Эксперт о том, из кого может состоять натовский контингент на Украине
Европейские страны меняют законодательство, чтобы пополнить ряды своих вооруженных сил, но контингентом, который отправят на Украину, могут стать сами украинцы, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Натовский контингент на Украине, о котором говорили президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, может состоять из украинских беженцев, потому что армии европейских стран неукомплектованные, а военно-промышленный комплекс (ВПК) не работает.
"Им скажут: "Хотите стать гражданами ЕС? Идите в армию". В США это уже пытаются сделать с 8 миллионов мигрантов, которые к ним проникают. Пока западная пропаганда не успевает окончательно демонизировать Россию, чтобы более 90% европейцев ненавидели нас всеми фибрами души. Пока это все только разваливает Европу, вместо того, чтобы сплотить", - полагает эксперт.
Скандал между Великобританией, Францией и Германией, связанный с поставками на Украину оружия и специалистов, также подтверждает это предположение, отметил он.