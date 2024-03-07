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Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ

Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру

Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ

Для ускоренного процесса обучения солдат Киева на Украину должны приехать военные тренировочные миссии. Об этом 7 марта заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время видеоконференции, инициированной Францией, передаёт пресс-служба МИД Украины

2024-03-07T22:58

2024-03-07T22:58

2024-03-07T23:01

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По его словам, отправка солдат из других стран на Украину ускорит поддержку Киева. Если сломанную военную технику быстрее ремонтировать на базах Украины, а не за рубежом, необходимо создавать такие возможности. Это же касается и обучения военнослужащих, считает Кулеба. Чтобы ВСУ не испытывали дефицит военной техники, Западу следует нарастить темпы производства оружия, добавил он. Кроме того, союзникам Киева необходимо рассмотреть предложение о производстве артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности на территории Украины. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые не хотят конфисковать суверенные российские активы, замороженные за рубежом с 2022 года.

https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, запад, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники, мид украины