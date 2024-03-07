Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ
22:58 07.03.2024 (обновлено: 23:01 07.03.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Для ускоренного процесса обучения солдат Киева на Украину должны приехать военные тренировочные миссии. Об этом 7 марта заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время видеоконференции, инициированной Францией, передаёт пресс-служба МИД Украины
По его словам, отправка солдат из других стран на Украину ускорит поддержку Киева. Если сломанную военную технику быстрее ремонтировать на базах Украины, а не за рубежом, необходимо создавать такие возможности. Это же касается и обучения военнослужащих, считает Кулеба.
"Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать на Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения", – сказал министр.
Чтобы ВСУ не испытывали дефицит военной техники, Западу следует нарастить темпы производства оружия, добавил он. Кроме того, союзникам Киева необходимо рассмотреть предложение о производстве артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности на территории Украины.
"Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объёмах", - резюмировал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые не хотят конфисковать суверенные российские активы, замороженные за рубежом с 2022 года.
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