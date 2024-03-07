Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
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Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ
Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ
Для ускоренного процесса обучения солдат Киева на Украину должны приехать военные тренировочные миссии. Об этом 7 марта заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время видеоконференции, инициированной Францией, передаёт пресс-служба МИД Украины
2024-03-07T22:58
2024-03-07T23:01
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По его словам, отправка солдат из других стран на Украину ускорит поддержку Киева. Если сломанную военную технику быстрее ремонтировать на базах Украины, а не за рубежом, необходимо создавать такие возможности. Это же касается и обучения военнослужащих, считает Кулеба. Чтобы ВСУ не испытывали дефицит военной техники, Западу следует нарастить темпы производства оружия, добавил он. Кроме того, союзникам Киева необходимо рассмотреть предложение о производстве артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности на территории Украины. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые не хотят конфисковать суверенные российские активы, замороженные за рубежом с 2022 года.
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новости, украина, дмитрий кулеба, запад, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники, мид украины
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Запад, Вооруженные силы Украины, СВО, иностранные наемники, МИД Украины

Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ

22:58 07.03.2024 (обновлено: 23:01 07.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Для ускоренного процесса обучения солдат Киева на Украину должны приехать военные тренировочные миссии. Об этом 7 марта заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время видеоконференции, инициированной Францией, передаёт пресс-служба МИД Украины
По его словам, отправка солдат из других стран на Украину ускорит поддержку Киева. Если сломанную военную технику быстрее ремонтировать на базах Украины, а не за рубежом, необходимо создавать такие возможности. Это же касается и обучения военнослужащих, считает Кулеба.
"Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать на Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения", – сказал министр.
Чтобы ВСУ не испытывали дефицит военной техники, Западу следует нарастить темпы производства оружия, добавил он. Кроме того, союзникам Киева необходимо рассмотреть предложение о производстве артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности на территории Украины.
"Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объёмах", - резюмировал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые не хотят конфисковать суверенные российские активы, замороженные за рубежом с 2022 года.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 12:32
ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение После провала украинского контрнаступления ситуация на фронте практически застыла, не считая, конечно, освобождения Марьинки. Сейчас многонедельные бои идут не за города, а за посадки, а продвижение составляет от 200 до 500 метров в сутки
 
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22:58Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ
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