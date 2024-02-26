https://ukraina.ru/20240226/1053516046.html

Уже придумал, на что тратить: Кулеба обвинил Запад в промедлении с конфискацией активов РФ

Уже придумал, на что тратить: Кулеба обвинил Запад в промедлении с конфискацией активов РФ - 26.02.2024 Украина.ру

Уже придумал, на что тратить: Кулеба обвинил Запад в промедлении с конфискацией активов РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico обвинил в лицемерии союзников на Западе, которые создают препятствия конфискации российских активов

2024-02-26T11:38

2024-02-26T11:38

2024-02-26T11:38

новости

дмитрий кулеба

запад

замороженные активы

активы

россия

украина

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"Некоторые на Западе создают препятствия для этого (конфискации российских активов - ред.), прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием", - написал Кулеба.Он также выступил с призывом конфисковать замороженные активы российских предпринимателей.Помимо этого, Кулеба заявил, что западным сотрудникам правоохранительных органов и юстиции "следует более внимательно проверять банковские счета доверенных лиц" властей РФ за пределами России.Министр уже "распределил", на что могут быть потрачены российские деньги.По его словам, российских активов, замороженных в Великобритании (23 миллиарда долларов), Люксембурге (6,8 миллиарда долларов) и Швейцарии (8,7 миллиарда долларов) "будет достаточно для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении транспортной инфраструктуры". Он уточнил, что речь идет о 16 гражданских аэропортах, по меньшей мере 344 мостах и 25 тысячах километрах дорог.Помимо этого, по подсчетам Кулебы, замороженных активов РФ в Германии (6,5 миллиарда долларов), Австрии (1,8 миллиарда долларов), Ирландии (2 миллиарда долларов) и Польше (1,13 миллиарда долларов) хватило бы на восстановление образовательных учреждений. А прибыль от российских активов могла бы пойти на восстановление медицинских учреждений.Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил около 300 миллиардов долларов валютных резервов России.Начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Президент США Джо Байден на прошедшем в воскресенье виртуальном саммите G7 вновь поднял тему использования замороженных активов РФ на нужды Украины."Прессинг американцев" поддержала и британская сторона, однако вопрос использования российских средств в финальном коммюнике нашел отражение лишь в "общем обещании нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага, написала газета Corriere della Sera.В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне в статье для газеты Times призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.Министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше.

https://ukraina.ru/20240226/1053512485.html

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новости, дмитрий кулеба, запад, замороженные активы, активы, россия, украина