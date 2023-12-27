https://ukraina.ru/20231227/1052438428.html
Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?
Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел? - 27.12.2023 Украина.ру
Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?
"Время на защиту диссертации нашлось", подчеркнула депутат Верховной Рады
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
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Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях пост о защите главком ВСУ Валерием Залужным докторской диссертации."А между тем… Время на защиту диссертации нашлось! 6 ноября 2023 года статус диссертации был "защита планируется", а теперь у Валерия Федоровича "степень присуждена"! Напомню, что диссертация Залужного в Одесской юридической академии у Кивалова по отказникам. Частью диссертации является Закон об усилении уголовной ответственности для наших защитников, который он публично поддержал и призвал президента подписать", – написала Безуглая.Осенью украинское издание "Вести" сообщало, что тема диссертации Залужного засекречена, известно лишь, что он будет защищаться по специальности "Право". Тема диссертации была обозначена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, госбезопасности и охраны правопорядка".За последние два года у Залужного вышло несколько научных публикаций.
https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, валерий залужный, марьяна безуглая, верховная рада, сво, военное положение
Новости, Новости Украины, Валерий Залужный, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, СВО, военное положение
Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?
"Время на защиту диссертации нашлось", подчеркнула депутат Верховной Рады
Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях пост о защите главком ВСУ Валерием Залужным докторской диссертации.
"А между тем… Время на защиту диссертации нашлось! 6 ноября 2023 года статус диссертации был "защита планируется", а теперь у Валерия Федоровича "степень присуждена"! Напомню, что диссертация Залужного в Одесской юридической академии у Кивалова по отказникам. Частью диссертации является Закон об усилении уголовной ответственности для наших защитников, который он публично поддержал и призвал президента подписать", – написала Безуглая.
Осенью украинское издание "Вести" сообщало, что тема диссертации Залужного засекречена, известно лишь, что он будет защищаться по специальности "Право".
Тема диссертации была обозначена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, госбезопасности и охраны правопорядка".
За последние два года у Залужного вышло несколько научных публикаций.