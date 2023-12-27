Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел? - 27.12.2023 Украина.ру
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Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?
Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел? - 27.12.2023 Украина.ру
Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?
"Время на защиту диссертации нашлось", подчеркнула депутат Верховной Рады
2023-12-27T14:13
2023-12-27T14:13
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новости украины
валерий залужный
марьяна безуглая
верховная рада
сво
военное положение
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Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях пост о защите главком ВСУ Валерием Залужным докторской диссертации."А между тем… Время на защиту диссертации нашлось! 6 ноября 2023 года статус диссертации был "защита планируется", а теперь у Валерия Федоровича "степень присуждена"! Напомню, что диссертация Залужного в Одесской юридической академии у Кивалова по отказникам. Частью диссертации является Закон об усилении уголовной ответственности для наших защитников, который он публично поддержал и призвал президента подписать", – написала Безуглая.Осенью украинское издание "Вести" сообщало, что тема диссертации Залужного засекречена, известно лишь, что он будет защищаться по специальности "Право". Тема диссертации была обозначена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, госбезопасности и охраны правопорядка".За последние два года у Залужного вышло несколько научных публикаций.
https://ukraina.ru/20230913/1049385829.html
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новости, новости украины, валерий залужный, марьяна безуглая, верховная рада, сво, военное положение
Новости, Новости Украины, Валерий Залужный, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, СВО, военное положение

Залужный защитил докторскую диссертацию, Безуглая возмущена: когда успел?

14:13 27.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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"Время на защиту диссертации нашлось", подчеркнула депутат Верховной Рады
Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях пост о защите главком ВСУ Валерием Залужным докторской диссертации.
"А между тем… Время на защиту диссертации нашлось! 6 ноября 2023 года статус диссертации был "защита планируется", а теперь у Валерия Федоровича "степень присуждена"! Напомню, что диссертация Залужного в Одесской юридической академии у Кивалова по отказникам. Частью диссертации является Закон об усилении уголовной ответственности для наших защитников, который он публично поддержал и призвал президента подписать", – написала Безуглая.
Осенью украинское издание "Вести" сообщало, что тема диссертации Залужного засекречена, известно лишь, что он будет защищаться по специальности "Право".
Тема диссертации была обозначена как "специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, госбезопасности и охраны правопорядка".
За последние два года у Залужного вышло несколько научных публикаций.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 15:07
Глава ГУР Буданов планирует написать диссертацию по политологииРуководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов намерен написать кандидатскую диссертацию по политологии, сообщают 13 сентября украинские телеграм-каналы
 
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