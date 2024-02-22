Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды - 22.02.2024 Украина.ру
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Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды
Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды - 22.02.2024 Украина.ру
Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды
В Киеве тёща сообщила правоохранителя, что её зять поддерживает российскую армию. Суд отправил его в тюрьму, сообщает телеграм-канал "Политика страны"
2024-02-22T21:09
2024-02-22T21:09
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Ссылаясь на приговор от 15 февраля, уточняется, что в мае 2022 года украинец находился на даче тещи в селе Дзвонковое Киевской области, где в присутствии тёщи, своего сына и ещё двух человек сказал, что Украины как страны не существует, такие виды и красота, как на Украине, – это самообман укрофашистов, и вообще в России всё намного лучше. Помимо прочего, украинец выразил готовность "взять в руки оружие и воспитывать "волонтёров" и АТОшников и показывать русским военным, где живут неблагодарные люди". В присутствии тёщи он также заявлял, что как только придёт Россия – украинцам будет лучше жить. Мужчина также опровергал информацию о якобы бесчинствах ВС РФ в Буче, Ирпене и Мариуполе. Обвиняемый – ранее не судимый, имеет на иждивении сына 2012 года рождения. Свою вину он признал и сообщил, что действительно высказывался против Украины, эти слова были сказаны "на эмоциях". О том, по какой статье украинца осудили и сколько лет он проведёт за решёткой не сообщается.
https://ukraina.ru/20240220/1053425245.html
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новости, украина, сбу, сво, спецоперация, всу, партизаны
Новости, Украина, СБУ, СВО, Спецоперация, ВСУ, партизаны

Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды

21:09 22.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В Киеве тёща сообщила правоохранителя, что её зять поддерживает российскую армию. Суд отправил его в тюрьму, сообщает телеграм-канал "Политика страны"
Ссылаясь на приговор от 15 февраля, уточняется, что в мае 2022 года украинец находился на даче тещи в селе Дзвонковое Киевской области, где в присутствии тёщи, своего сына и ещё двух человек сказал, что Украины как страны не существует, такие виды и красота, как на Украине, – это самообман укрофашистов, и вообще в России всё намного лучше.
"Если бы не такие бандеры, как мы, то здесь давно бы была Россия и наводила бы свои порядки и приучала бы к правильным привычкам укрофашистов", – приводит его слова источник.
Помимо прочего, украинец выразил готовность "взять в руки оружие и воспитывать "волонтёров" и АТОшников и показывать русским военным, где живут неблагодарные люди".
В присутствии тёщи он также заявлял, что как только придёт Россия – украинцам будет лучше жить. Мужчина также опровергал информацию о якобы бесчинствах ВС РФ в Буче, Ирпене и Мариуполе.
Обвиняемый – ранее не судимый, имеет на иждивении сына 2012 года рождения. Свою вину он признал и сообщил, что действительно высказывался против Украины, эти слова были сказаны "на эмоциях".
О том, по какой статье украинца осудили и сколько лет он проведёт за решёткой не сообщается.
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21:09Дела семейные: киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды
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