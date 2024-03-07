РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор
Россия вынуждена ответить на расширение НАТО усилением своей западной группировки войск. Так прокомментировал вступление Швеции в альянс сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, передаёт РИА Новости
По его словам, вхождение Швеции в состав НАТО вызывает беспокойство, так как новый член альянса обладает "довольно серьёзной военной силой на континенте". Прежде сам нейтралитет Швеции много лет обеспечивал баланс сил в Балтийском море и в целом в Европе.
Сенатор уточнил, что РФ будет реагировать на произошедшие изменения и вынужденно ответит на агрессивное продвижение НАТО.
"Наша страна уже много веков обеспечивает безопасность мореплавания в Балтийском море и не допустит его односторонней милитаризации", – подчеркнул Шендерюк-Жидков.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО о безъядерном статусе балтийского региона речи идти не может.
Напомним, 7 марта Швеция, которая стремилась в НАТО с 2022 года, официально стала 32-м членом альянса. Госдепартамент США сообщил, что протокол о присоединении уже вступил в силу.
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