https://ukraina.ru/20240307/1053771637.html

РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор

РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор - 07.03.2024 Украина.ру

РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор

Россия вынуждена ответить на расширение НАТО усилением своей западной группировки войск. Так прокомментировал вступление Швеции в альянс сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, передаёт РИА Новости

2024-03-07T19:14

2024-03-07T19:14

2024-03-07T19:14

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балтийское море

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По его словам, вхождение Швеции в состав НАТО вызывает беспокойство, так как новый член альянса обладает "довольно серьёзной военной силой на континенте". Прежде сам нейтралитет Швеции много лет обеспечивал баланс сил в Балтийском море и в целом в Европе. Сенатор уточнил, что РФ будет реагировать на произошедшие изменения и вынужденно ответит на агрессивное продвижение НАТО. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО о безъядерном статусе балтийского региона речи идти не может. Напомним, 7 марта Швеция, которая стремилась в НАТО с 2022 года, официально стала 32-м членом альянса. Госдепартамент США сообщил, что протокол о присоединении уже вступил в силу.

https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html

швеция

россия

балтийское море

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новости, швеция, россия, балтийское море, нато