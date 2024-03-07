Швеция официально присоединилась к НАТО
В четверг, 7 марта, Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Об этом сообщили в Белом доме, указав, что страна сделает альянс сильнее
"Швеция – сильная демократия с высокобоеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видения мира. Присоединение Швеции к НАТО сделает США и наших союзников ещё безопаснее", — говорится в сообщении.
Госдепартамент США сообщил, что протокол о присоединении уже вступил в силу.
Напомним, с начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Летом 2022 года президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
В конце февраля 2024 года парламент Венгрии последним ратифицировал протокол, одобряющий членство Швеции в НАТО.
В конце февраля 2024 года парламент Венгрии последним ратифицировал протокол, одобряющий членство Швеции в НАТО.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО о безъядерном статусе балтийского региона речи идти не может. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Швеции в НАТО повлечёт за собой негативные последствия для безопасности РФ.
29 января, 11:15О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - СемибратовЗаместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом, а также рассказал о милитаризации Польши и Прибалтики и членстве Швеции в НАТО