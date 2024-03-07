Швеция официально присоединилась к НАТО

О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом, а также рассказал о милитаризации Польши и Прибалтики и членстве Швеции в НАТО