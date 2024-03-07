Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053771197.html
Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться - 07.03.2024 Украина.ру
Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
Принудительную и обязательную эвакуацию объявили для жителей Купянского района Харьковской области. Украинцы обязаны покинуть 18 населённых пунктов, заявил 7 марта начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передаёт "Политика страны"
2024-03-07T18:56
2024-03-07T18:56
новости
харьковская область
киев
олег синегубов
сво
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_0:47:898:552_1920x0_80_0_0_afc6d4b9e623b4d45b89de19ec36f8fc.jpg
Уточняется, что родители с детьми должны выехать из 18-ти населённых пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах, а все жители обязаны покинуть еще 55-ть сёл, посёлков и пгт Харьковской области названия которых не сообщается. Глава ОВА также отметил, что обстрелы Купянского района усиливаются, а местные власти "должны обеспечить безопасность людей", для чего их насильно и будут вывозить из региона. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.
https://ukraina.ru/20231110/1050932433.html
харьковская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_50:0:849:599_1920x0_80_0_0_1472fad3e9f11b5577ec4682af391df6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, киев, олег синегубов, сво, эвакуация
Новости, Харьковская область, Киев, Олег Синегубов, СВО, эвакуация

Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться

18:56 07.03.2024
 
Красный Лиман
Красный Лиман
Читать в
Принудительную и обязательную эвакуацию объявили для жителей Купянского района Харьковской области. Украинцы обязаны покинуть 18 населённых пунктов, заявил 7 марта начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передаёт "Политика страны"
"Сегодня на совещании обороны одобрили решение об обязательной, принудительной эвакуации. (…) Должны вывести из 18 населенных пунктов 161 ребёнка, с как минимум одним родителем или законным представителем – опекуном", – сказал он.
Уточняется, что родители с детьми должны выехать из 18-ти населённых пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах, а все жители обязаны покинуть еще 55-ть сёл, посёлков и пгт Харьковской области названия которых не сообщается.
"Места у нас для предоставления временного помещения, для проживания гражданских семей, для этих семей есть. Будем совместно работать с волонтёрами, с нашими представителями национальной полиции, чтобы выполнить это задание", – пообещал Синегубов.
Глава ОВА также отметил, что обстрелы Купянского района усиливаются, а местные власти "должны обеспечить безопасность людей", для чего их насильно и будут вывозить из региона.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.
Очередная колонна с беженцами отправлена из Донецка в Россию - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября 2023, 19:26
Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуацииВ рамках принудительной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 236 детей. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
 
НовостиХарьковская областьКиевОлег СинегубовСВОэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии
20:04На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды
19:41Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года
19:14РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор
19:00Казахстан и оружие, и снова Taurus Итоги 7 марта на Украине
18:56Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
18:32Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания
18:12Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ
17:47В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия
17:27Швеция официально присоединилась к НАТО
17:07Реквием по Никки. Что будет дальше с кампанией Хейли?
17:07Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы
17:02Война и выборы: украинская социология заметила излом
16:51Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной
16:44Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн
16:15Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис 
15:538 марта: за что на Украине так не любят США?
14:28Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики"
14:03О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
13:39Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
Лента новостейМолния