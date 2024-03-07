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Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться

Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться - 07.03.2024 Украина.ру

Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться

Принудительную и обязательную эвакуацию объявили для жителей Купянского района Харьковской области. Украинцы обязаны покинуть 18 населённых пунктов, заявил 7 марта начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передаёт "Политика страны"

2024-03-07T18:56

2024-03-07T18:56

2024-03-07T18:56

новости

харьковская область

киев

олег синегубов

сво

эвакуация

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Уточняется, что родители с детьми должны выехать из 18-ти населённых пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах, а все жители обязаны покинуть еще 55-ть сёл, посёлков и пгт Харьковской области названия которых не сообщается. Глава ОВА также отметил, что обстрелы Купянского района усиливаются, а местные власти "должны обеспечить безопасность людей", для чего их насильно и будут вывозить из региона. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.

https://ukraina.ru/20231110/1050932433.html

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новости, харьковская область, киев, олег синегубов, сво, эвакуация