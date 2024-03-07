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Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться - 07.03.2024 Украина.ру
Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
Принудительную и обязательную эвакуацию объявили для жителей Купянского района Харьковской области. Украинцы обязаны покинуть 18 населённых пунктов, заявил 7 марта начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передаёт "Политика страны"
2024-03-07T18:56
2024-03-07T18:56
2024-03-07T18:56
новости
харьковская область
киев
олег синегубов
сво
эвакуация
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Уточняется, что родители с детьми должны выехать из 18-ти населённых пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах, а все жители обязаны покинуть еще 55-ть сёл, посёлков и пгт Харьковской области названия которых не сообщается. Глава ОВА также отметил, что обстрелы Купянского района усиливаются, а местные власти "должны обеспечить безопасность людей", для чего их насильно и будут вывозить из региона. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.
https://ukraina.ru/20231110/1050932433.html
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Украина.ру
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новости, харьковская область, киев, олег синегубов, сво, эвакуация
Новости, Харьковская область, Киев, Олег Синегубов, СВО, эвакуация
Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
Принудительную и обязательную эвакуацию объявили для жителей Купянского района Харьковской области. Украинцы обязаны покинуть 18 населённых пунктов, заявил 7 марта начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передаёт "Политика страны"
"Сегодня на совещании обороны одобрили решение об обязательной, принудительной эвакуации. (…) Должны вывести из 18 населенных пунктов 161 ребёнка, с как минимум одним родителем или законным представителем – опекуном", – сказал он.
Уточняется, что родители с детьми должны выехать из 18-ти населённых пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах, а все жители обязаны покинуть еще 55-ть сёл, посёлков и пгт Харьковской области названия которых не сообщается.
"Места у нас для предоставления временного помещения, для проживания гражданских семей, для этих семей есть. Будем совместно работать с волонтёрами, с нашими представителями национальной полиции, чтобы выполнить это задание", – пообещал Синегубов.
Глава ОВА также отметил, что обстрелы Купянского района усиливаются, а местные власти "должны обеспечить безопасность людей", для чего их насильно и будут вывозить из региона.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.