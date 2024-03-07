В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия
Казахстан не ведёт переговоры с украинской госкомпанией "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ. В министерстве обороны Казахстана опровергли информацию, которая появилась в СМИ 7 марта
Ранее РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило, что Киев договаривается с Астаной о покупке продукции российского ВПК для нужд Вооружённых сил Украины. Уточнялось, что переговоры ведутся между "Укрспецэкспортом" и казахстанскими компаниями TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С."
Таким образом ВСУ должны были получить производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29.
В ответ в оборонном ведомстве Казахстана напомнили, что Астана с начала российской спецоперации ввела запрет на экспорт оружия, а информация в СМИ ложная.
"Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности. С 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники", – сказано в сообщении минобороны.
Появившуюся в сети информацию в ведомстве также назвали слухами и призвали доверять только официальным источникам информации.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнёром России.