В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия - 07.03.2024 Украина.ру
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В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия
В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия - 07.03.2024 Украина.ру
В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия
Казахстан не ведёт переговоры с украинской госкомпанией "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ. В министерстве обороны Казахстана опровергли информацию, которая появилась в СМИ 7 марта
2024-03-07T17:47
2024-03-07T17:47
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Ранее РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило, что Киев договаривается с Астаной о покупке продукции российского ВПК для нужд Вооружённых сил Украины. Уточнялось, что переговоры ведутся между "Укрспецэкспортом" и казахстанскими компаниями TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С." Таким образом ВСУ должны были получить производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29. В ответ в оборонном ведомстве Казахстана напомнили, что Астана с начала российской спецоперации ввела запрет на экспорт оружия, а информация в СМИ ложная.Появившуюся в сети информацию в ведомстве также назвали слухами и призвали доверять только официальным источникам информации.Ранее президент России Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнёром России.
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новости, россия, казахстан, владимир путин, астана, вооруженные силы украины, впк, су-24, миг-29, сво
Новости, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Астана, Вооруженные силы Украины, ВПК, Су-24, МиГ-29, СВО

В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия

17:47 07.03.2024
 
© Фото : СС0, pixabay.com
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : СС0, pixabay.com
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Казахстан не ведёт переговоры с украинской госкомпанией "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ. В министерстве обороны Казахстана опровергли информацию, которая появилась в СМИ 7 марта
Ранее РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило, что Киев договаривается с Астаной о покупке продукции российского ВПК для нужд Вооружённых сил Украины. Уточнялось, что переговоры ведутся между "Укрспецэкспортом" и казахстанскими компаниями TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С."
Таким образом ВСУ должны были получить производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29.
В ответ в оборонном ведомстве Казахстана напомнили, что Астана с начала российской спецоперации ввела запрет на экспорт оружия, а информация в СМИ ложная.

"Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности. С 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники", – сказано в сообщении минобороны.

Появившуюся в сети информацию в ведомстве также назвали слухами и призвали доверять только официальным источникам информации.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнёром России.
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