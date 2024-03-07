https://ukraina.ru/20240307/1053770577.html

В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия

В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия - 07.03.2024 Украина.ру

В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия

Казахстан не ведёт переговоры с украинской госкомпанией "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ. В министерстве обороны Казахстана опровергли информацию, которая появилась в СМИ 7 марта

2024-03-07T17:47

2024-03-07T17:47

2024-03-07T17:47

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Ранее РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило, что Киев договаривается с Астаной о покупке продукции российского ВПК для нужд Вооружённых сил Украины. Уточнялось, что переговоры ведутся между "Укрспецэкспортом" и казахстанскими компаниями TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С." Таким образом ВСУ должны были получить производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29. В ответ в оборонном ведомстве Казахстана напомнили, что Астана с начала российской спецоперации ввела запрет на экспорт оружия, а информация в СМИ ложная.Появившуюся в сети информацию в ведомстве также назвали слухами и призвали доверять только официальным источникам информации.Ранее президент России Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнёром России.

https://ukraina.ru/20231109/1050869253.html

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новости, россия, казахстан, владимир путин, астана, вооруженные силы украины, впк, су-24, миг-29, сво