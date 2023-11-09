Путин назвал Казахстан самым близким союзником
© kremlin.ruВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© kremlin.ru
9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану на встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнером России. Заявление он сделал в рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
"Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим: мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", — цитирует лидера России РИА Новости.
Токаев подтвердил, что взаимоотношения между двумя странами действительно крепкие и принципиальных проблем нет. Он подчеркнул, что суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства.
Путин уверен, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.