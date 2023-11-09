https://ukraina.ru/20231109/1050891427.html

Путин назвал Казахстан самым близким союзником

Путин назвал Казахстан самым близким союзником - 09.11.2023 Украина.ру

Путин назвал Казахстан самым близким союзником

9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану на встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

2023-11-09T14:12

2023-11-09T14:12

2023-11-09T14:12

новости

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

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Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнером России. Заявление он сделал в рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Астане.Токаев подтвердил, что взаимоотношения между двумя странами действительно крепкие и принципиальных проблем нет. Он подчеркнул, что суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства.Путин уверен, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.

https://ukraina.ru/20231108/1050839367.html

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новости, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин