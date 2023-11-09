Путин назвал Казахстан самым близким союзником - 09.11.2023 Украина.ру
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Путин назвал Казахстан самым близким союзником
Путин назвал Казахстан самым близким союзником - 09.11.2023 Украина.ру
Путин назвал Казахстан самым близким союзником
9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану на встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
2023-11-09T14:12
2023-11-09T14:12
новости
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
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Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнером России. Заявление он сделал в рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Астане.Токаев подтвердил, что взаимоотношения между двумя странами действительно крепкие и принципиальных проблем нет. Он подчеркнул, что суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства.Путин уверен, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.
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новости, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Новости, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин

Путин назвал Казахстан самым близким союзником

14:12 09.11.2023
 
© kremlin.ruВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© kremlin.ru
Читать в
9 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Астану на встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Владимир Путин назвал Казахстан самым близким союзником и стратегическим партнером России. Заявление он сделал в рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
"Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим: мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", — цитирует лидера России РИА Новости.
Токаев подтвердил, что взаимоотношения между двумя странами действительно крепкие и принципиальных проблем нет. Он подчеркнул, что суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства.
Путин уверен, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 00:38
Товарооборот РФ и Казахстана увеличился на 10,2% – ПутинТоварооборот России и Казахстана увеличился на 10,2% и достиг рекордных 28,2 миллиарда долларов. Об этом в интервью газете "Казахстанская правда" заявил президент РФ Владимир Путин, информирует пресс-служба Кремля
 
НовостиРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
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