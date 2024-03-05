https://ukraina.ru/20240305/1053722594.html

Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО - 05.03.2024 Украина.ру

Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Во вторник, 5 марта, новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию соглашения о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сказано на сайте венгерского лидера

2024-03-05T19:05

2024-03-05T19:05

2024-03-05T19:05

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Шуйок своим решением ликвидировал последнюю преграду для вхождения страны в НАТО. Напомним, 26 февраля Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку на вступление в НАТО. Теперь эта страна официально станет 32-м членом альянса.В Кремле считают, приём Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО.

https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html

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новости, венгрия, швеция, нато