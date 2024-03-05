Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053722594.html
Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО - 05.03.2024 Украина.ру
Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
Во вторник, 5 марта, новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию соглашения о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сказано на сайте венгерского лидера
2024-03-05T19:05
2024-03-05T19:05
новости
венгрия
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051599479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84af431ee2072182d360f3c60299a5cf.jpg
Шуйок своим решением ликвидировал последнюю преграду для вхождения страны в НАТО. Напомним, 26 февраля Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку на вступление в НАТО. Теперь эта страна официально станет 32-м членом альянса.В Кремле считают, приём Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО.
https://ukraina.ru/20240125/1052897566.html
венгрия
швеция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051599479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6acec07d6de53c2036b987d700f26d68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, швеция, нато
Новости, Венгрия, Швеция, НАТО

Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО

19:05 05.03.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
Во вторник, 5 марта, новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию соглашения о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сказано на сайте венгерского лидера
"Сегодня президент Томаш Шуйок подписал решение Национального собрания (парламента) от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", – уточнила пресс-служба.
Шуйок своим решением ликвидировал последнюю преграду для вхождения страны в НАТО.
Напомним, 26 февраля Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку на вступление в НАТО. Теперь эта страна официально станет 32-м членом альянса.

В Кремле считают, приём Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 14:04
Последняя русско-шведская война закончилась более 200 лет назад. Теперь Швеция вступает в НАТОТурция сняла свои возражения по поводу присоединения Швеции к НАТО. Таким образом, в ближайшее время эта страна станет членом Североатлантического альянса
 
НовостиВенгрияШвецияНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
20:34Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге
20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
20:02Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
19:53Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
19:27Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:05Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
18:48Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
18:45Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
18:20Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост
18:19Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
18:14Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта
18:04На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*
17:34Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку
17:32Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы
17:19"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии
17:10Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку
17:04В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут
16:58"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризис
Лента новостейМолния