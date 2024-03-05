Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Во вторник, 5 марта, новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию соглашения о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сказано на сайте венгерского лидера
"Сегодня президент Томаш Шуйок подписал решение Национального собрания (парламента) от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", – уточнила пресс-служба.
Шуйок своим решением ликвидировал последнюю преграду для вхождения страны в НАТО.
Напомним, 26 февраля Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку на вступление в НАТО. Теперь эта страна официально станет 32-м членом альянса.
В Кремле считают, приём Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО.
В Кремле считают, приём Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО.