https://ukraina.ru/20240307/1053766898.html

Реквием по Никки. Что будет дальше с кампанией Хейли?

Реквием по Никки. Что будет дальше с кампанией Хейли? - 07.03.2024 Украина.ру

Реквием по Никки. Что будет дальше с кампанией Хейли?

После краха на "супервторнике", когда кандидат от двухпартийного истеблишмента Никки Хейли проиграла Дональду Трампу в четырнадцати штатах из пятнадцати, вырвав победу только в либеральном штате Вермонт, она безнадежно отстала от него в общем зачете голосов либеральных выборщиков.

2024-03-07T17:07

2024-03-07T17:07

2024-03-07T17:07

эксклюзив

выборы

дональд трамп

джо байден

праймериз

сша

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В этой ситуации Хейли наконец-то сняла свою кандидатуру в борьбе за номинацию от Республиканской партии.Конкурентка Дональда Трампа, которая является бывшим губернатором Южной Каролины – где она, кстати сказать, тоже проиграла экс-президенту США – объявила о своем решении именно в Чарльстоне, на территории этого штата.Однако в своем выступлении Никки Хейли уклонилась от того, чтобы призвать республиканцев к поддержке Трампа. Хотя этого требовала давняя традиция партийных праймериз – проигравшие участники в большинстве случаев агитировали однопартийцев за победившего кандидата, которому предстоит побороться на общенациональном уровне с лидером демократов.Таким образом, Никки ясно дала понять, что на самом деле она будет поддерживать в этом противостоянии не Трампа, а Джозефа Байдена – по сути, представляя те же самые неоконсервативные силы, что стоят за руководством Демократической партии."Никки Хейли, покидая гонку, не призвала своих сторонников голосовать за Дональда Трампа. Значит, призвала голосовать за Джо Байдена. Ясно-понятно", – написал об этом в своём тг-канале журналист Валентин Богданов.Впрочем, Никки до конца надеялась на то, что Трамп все же позовет ее в свою команду в качестве кандидата в вице-президенты. Считалось, что такое решение означало бы политический компромисс между Дональдом и "Вашингтонским болотом".Истеблишмент мог одобрить в этом случае избрание Трампа, удерживая его на коротком поводке – и с перспективами при случае заменить на Хейли. Однако нынешнюю команду Трампа такой вариант категорически не устроил.Теперь Никки ожидает судьба типичного кандидата-спойлера – орудия демократов, направленного против своего более удачливого оппонента. А за голоса ее сторонников развернется нешуточная борьба между Трампом и Байденом."Финал президентской эпопеи Никки Хейли оказался взбалмошным – как вся её кампания. Она выдержала паузу в 12 часов после оглашения результатов Супервторника. С нетерпением ожидая обратной связи от штаба Трампа – и предложения взять к себе в команду.Но никакого фидбека Хейли так и не получила. Поэтому она в сердцах закончила кампанию на нервной ноте – и даже отказалась поддерживать кандидатуру Трампа. Хотя ранее давала обещание поддержать победителя республиканских праймериз.Праймериз де-факто завершились. У Трампа по итогам Супервторника уже под 1000 делегатов. И он вскоре преодолеет заветную планку в 1215 делегатов. Теперь задача Трампа – консолидировать вокруг себя электорат, включая избирателей Хейли.Всё-таки за неё проголосовало немало – в среднем 20-30% по штатам. За этот электорат уже борется и Байден. Демократы тут же поздравили Хейли с выходом из гонки – и предложили работать вместе против Трампа. Не зря Хейли в основном жертвуют деньги спонсоры Демпартии. И они же предлагают ей сейчас пойти на выборы как независимый кандидат – и спойлер Трампа", – пишет об этом в своём тг-канале эксперт-американист Малек Дудаков.Никки Хейли была обязана Трампу почти всем. По иронии судьбы, именно бывший президент США, против которого она борется всеми возможными способами, ввел бывшего губернатора в по-настоящему большую американскую политику.Девушка из семьи индийских сикхов, которую звали при рождении Нимрата Рандхава, была известна на национальном уровне только как яростная противница абортов. Однако избранный президент Дональд Трамп предложил ей занять пост постоянного представителя США при ООН, благодаря которому о Никки Хейли узнал весь мир.Причины такого решения Трампа по сей день вызывают большую дискуссию – потому что Никки начала саботировать его действия уже в 2018-м году и нанесла своему патрону немало ударов в спину.По одной из версий, с помощи подобной сделки Дональд как раз-таки пытался договориться с двухпартийным истеблишментом – учитывая давнее умение Хейли дружить с корпорациями и бюрократическим лобби из Вашингтона. Но умилостивить неоконов так и не удалось, и тогда из Хейли стали готовить будущую замену Трампа в рядах Республиканской партии.Сейчас, как мы видим, пока что из этой затеи ничего не вышло – потому что даже обремененный судебными исками демократов Трамп вынес на праймериз Никки буквально в одну калитку. И навязать ему реальную борьбу она не смогла."Это трагедия для Республиканской партии и для страны. Партия превратилась в средство для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз", – с горечью отмечается в редакционной статье в либеральном издании New York Times."Теперь, когда Никки Хейли вышла из президентской гонки, я думаю, Трампа не остановить не только с точки зрения республиканской номинации в июле, но и с точки зрения президентства в ноябре", – заявил известный политический обозреватель Дэн Лазар.А комментаторы иронизируют над Байденом, который умудрился проиграть первичные выборы среди демократов в Американском Самоа.Как оказалось, отныне Джо является первым действующим президентом США со времен Джимми Картера, который вообще проигрывал праймериз. А как известно, Картеру избраться на второй срок как раз-таки не удалось.Теперь начнется борьба за главное – за деньги, без которых американские выборы в принципе не выигрывают. Успехи Трампа и крах кампании Никки Хейли должны будут привлечь в лагерь бывшего президента спонсоров из числа деловой элиты. И тогда Байден потеряет самое важное преимущество, которое он пока имеет перед конкурентом-республиканцем – преимущество в пожертвованиях. Потому что американские корпорации не скупились на поддержку действующего американского президента."Трамп уже настраивается на схватку с Байденом. Он пытается улучшить своё финансовое положение за счёт Илона Маска, который тоже недоволен властью демократов. Ведь основное преимущество Байдена сейчас – это фандрайзинг. Штаб Байдена имеет на руках 130 миллионов долларов – против 30 миллионов Трампа. Ну а Америке остаётся уповать на то, чтобы оба возрастных кандидата дотянули до выборов, и обошлось без неожиданных смертей", – емко пишет об этом Дудаков.

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Александр Сокуренко

эксклюзив, выборы, дональд трамп, джо байден, праймериз, сша, оон