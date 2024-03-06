Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому - 07.03.2024 Украина.ру
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Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому - 07.03.2024 Украина.ру
Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
Для оплаты оружия украинской армии, президент США Джо Байден готов изъять из средств Пентагона 200 миллионов долларов. Сегодня администрация американского лидера рассматривает такую возможность, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники
2024-03-06T23:59
2024-03-07T00:00
новости
сша
украина
джо байден
пентагон
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
военная техника
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Уточняется, что средства могут быть использованы для оплаты критически важного оружия, расходных материалов и другого оборудования ВСУ, потому как украинская поскольку сегодня сталкивается с нехваткой артиллерии. По данным СМИ, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Ранее сообщалось, что в Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева, но боятся, что эти средства не будут возвращены.
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новости, сша, украина, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника
Новости, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника

Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому

23:59 06.03.2024 (обновлено: 00:00 07.03.2024)
 
© AP / Mark TenallyВашингтон Капитолий флаг США
Вашингтон Капитолий флаг США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP / Mark Tenally
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Для оплаты оружия украинской армии, президент США Джо Байден готов изъять из средств Пентагона 200 миллионов долларов. Сегодня администрация американского лидера рассматривает такую возможность, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники
"Администрация Байдена взвешивает, сможет ли она выделить около 200 миллионов долларов из средств армии США для оказания Украине немедленной поддержки, поскольку более крупный пакет помощи по-прежнему находится в тупике в Конгрессе", – говорится в публикации.
Уточняется, что средства могут быть использованы для оплаты критически важного оружия, расходных материалов и другого оборудования ВСУ, потому как украинская поскольку сегодня сталкивается с нехваткой артиллерии.
По данным СМИ, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева, но боятся, что эти средства не будут возвращены.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
27 февраля, 21:04
"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины Без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными, заявил 27 февраля президент США Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса. Таким образом он снова призвал их утвердить помощь Киеву, передаёт CNN
 
НовостиСШАУкраинаДжо БайденПентагонВооруженные силы УкраиныСВОвоенная помощьвоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
23:59Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
23:47В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта
23:29Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году
23:08Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
22:45Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
22:31Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации
22:01Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского
21:43Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин
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