Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
23:59 06.03.2024 (обновлено: 00:00 07.03.2024)
© AP / Mark TenallyВашингтон Капитолий флаг США
© AP / Mark Tenally
Для оплаты оружия украинской армии, президент США Джо Байден готов изъять из средств Пентагона 200 миллионов долларов. Сегодня администрация американского лидера рассматривает такую возможность, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники
"Администрация Байдена взвешивает, сможет ли она выделить около 200 миллионов долларов из средств армии США для оказания Украине немедленной поддержки, поскольку более крупный пакет помощи по-прежнему находится в тупике в Конгрессе", – говорится в публикации.
Уточняется, что средства могут быть использованы для оплаты критически важного оружия, расходных материалов и другого оборудования ВСУ, потому как украинская поскольку сегодня сталкивается с нехваткой артиллерии.
По данным СМИ, окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева, но боятся, что эти средства не будут возвращены.
27 февраля, 21:04"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины Без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными, заявил 27 февраля президент США Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса. Таким образом он снова призвал их утвердить помощь Киеву, передаёт CNN