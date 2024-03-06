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Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому

Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому - 07.03.2024 Украина.ру

Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому

Для оплаты оружия украинской армии, президент США Джо Байден готов изъять из средств Пентагона 200 миллионов долларов. Сегодня администрация американского лидера рассматривает такую возможность, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники

2024-03-06T23:59

2024-03-06T23:59

2024-03-07T00:00

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Уточняется, что средства могут быть использованы для оплаты критически важного оружия, расходных материалов и другого оборудования ВСУ, потому как украинская поскольку сегодня сталкивается с нехваткой артиллерии. По данным СМИ, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Ранее сообщалось, что в Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева, но боятся, что эти средства не будут возвращены.

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новости, сша, украина, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника