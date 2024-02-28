https://ukraina.ru/20240228/1053605154.html

В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева

В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева - 28.02.2024 Украина.ру

В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева

В министерстве обороны США размышляют над тем, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки Украины при условии, что деньги не будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии представителей Пентагона

2024-02-28T20:47

2024-02-28T20:47

2024-02-28T20:47

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Уточняется, что Пентагон располагает ещё четырьмя миллиардами, которые могут быть переданы Киеву, однако такое намерение сталкивается с возражениями. Хоть Украина и "всё больше нуждается в военной помощи США", окончательное решение по вопросу не принято. Чиновники министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть из оставшихся четырёх миллиардов долларов на помощь Украине. Источники CNN подтверждают, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева и винят в этом задержку финансирования. Официальные лица заявили, что минобороны США могло бы потратить хоть часть из четырёх миллиардов долларов, даже не находя внутренних денег, которые можно было бы использовать для их пополнения. Для Пентагона это было бы беспрецедентным шагом. Ранее президент США Джо Байден, уговаривая конгрессменов поддержать Киев, заявил, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.

https://ukraina.ru/20240204/1053025951.html

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новости, украина, сша, пентагон, финансирование, сво, всу, спецоперация, авдеевка