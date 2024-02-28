В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева - 28.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240228/1053605154.html
В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева
В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева - 28.02.2024 Украина.ру
В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева
В министерстве обороны США размышляют над тем, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки Украины при условии, что деньги не будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии представителей Пентагона
2024-02-28T20:47
2024-02-28T20:47
новости
украина
сша
пентагон
финансирование
сво
всу
спецоперация
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220109_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_33b9619855227ab738507e93683f4479.jpg
Уточняется, что Пентагон располагает ещё четырьмя миллиардами, которые могут быть переданы Киеву, однако такое намерение сталкивается с возражениями. Хоть Украина и "всё больше нуждается в военной помощи США", окончательное решение по вопросу не принято. Чиновники министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть из оставшихся четырёх миллиардов долларов на помощь Украине. Источники CNN подтверждают, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева и винят в этом задержку финансирования. Официальные лица заявили, что минобороны США могло бы потратить хоть часть из четырёх миллиардов долларов, даже не находя внутренних денег, которые можно было бы использовать для их пополнения. Для Пентагона это было бы беспрецедентным шагом. Ранее президент США Джо Байден, уговаривая конгрессменов поддержать Киев, заявил, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.
https://ukraina.ru/20240204/1053025951.html
украина
сша
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220109_223:0:2836:1960_1920x0_80_0_0_5591b855a3e8747646a32d0987f4e459.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, пентагон, финансирование, сво, всу, спецоперация, авдеевка
Новости, Украина, США, Пентагон, финансирование, СВО, ВСУ, Спецоперация, Авдеевка

В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева

20:47 28.02.2024
 
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
- РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
Читать в
В министерстве обороны США размышляют над тем, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки Украины при условии, что деньги не будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии представителей Пентагона
Уточняется, что Пентагон располагает ещё четырьмя миллиардами, которые могут быть переданы Киеву, однако такое намерение сталкивается с возражениями.
"Пентагон ранее неохотно тратил какие-либо из этих оставшихся денег без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом в рамках запроса администрации о дополнительном финансировании в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на боеготовность США", – говориться в статье.
Хоть Украина и "всё больше нуждается в военной помощи США", окончательное решение по вопросу не принято. Чиновники министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть из оставшихся четырёх миллиардов долларов на помощь Украине.
Источники CNN подтверждают, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева и винят в этом задержку финансирования.
"Украинские войска были вынуждены сократить количество боеприпасов и потеряли некоторые позиции на востоке, включая ключевой город Авдеевка, который был захвачен русскими ранее в этом месяце", – добавили журналисты.
Официальные лица заявили, что минобороны США могло бы потратить хоть часть из четырёх миллиардов долларов, даже не находя внутренних денег, которые можно было бы использовать для их пополнения. Для Пентагона это было бы беспрецедентным шагом.
Ранее президент США Джо Байден, уговаривая конгрессменов поддержать Киев, заявил, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.
4 февраля, 08:40
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированиемПрезидент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
 
НовостиУкраинаСШАПентагонфинансированиеСВОВСУСпецоперацияАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться
13:31Как Россия закопает ВСУ в полях, взяв Харьков, и что готовят Польша, Германия и Франция - Крапивник
13:27Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
13:25Алексей Зубец: Путин не повторит ошибку руководства СССР с гигантскими тратами на оборонку
13:18Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин
13:18Русофобия ослепляет и лишает разума - Путин
13:02Путин о поддержке семьи: Мы выбираем жизнь
13:02Колоссальная, всепобеждающая сила: Путин рассказал, что на деле оказалось лучше тысячи слов
13:00Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраля
13:00Игорь Кимаковский о словах Путина: Запад должен понять, со своими задачами на Украине Россия справится
12:58"Циркон" уже в строю, скоро продемонстрируем "Сармат" - Путин
12:52Пытаются втянуть РФ в переговоры на своих условиях: Путин о вбросах и уловках США
12:48Путин сообщил о готовности стратегических ядерных сил РФ
12:40Станислав Крапивник: кто он?
12:35Путин: Не мы начали войну в Донбассе, но сделаем всё, чтобы её закончить
12:29Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин
12:28Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин
12:03Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - Песков
11:49"Контрнаступление" Зеленского и "асимметричный план" Сырского
11:41Сырский обвинил командиров в провале обороны ВСУ под Авдеевкой
Лента новостейМолния