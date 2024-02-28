В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
В министерстве обороны США размышляют над тем, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки Украины при условии, что деньги не будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии представителей Пентагона
Уточняется, что Пентагон располагает ещё четырьмя миллиардами, которые могут быть переданы Киеву, однако такое намерение сталкивается с возражениями.
"Пентагон ранее неохотно тратил какие-либо из этих оставшихся денег без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом в рамках запроса администрации о дополнительном финансировании в размере 60 миллиардов долларов, поскольку изъятие из запасов министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на боеготовность США", – говориться в статье.
Хоть Украина и "всё больше нуждается в военной помощи США", окончательное решение по вопросу не принято. Чиновники министерства обороны обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить хотя бы часть из оставшихся четырёх миллиардов долларов на помощь Украине.
Источники CNN подтверждают, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева и винят в этом задержку финансирования.
"Украинские войска были вынуждены сократить количество боеприпасов и потеряли некоторые позиции на востоке, включая ключевой город Авдеевка, который был захвачен русскими ранее в этом месяце", – добавили журналисты.
Официальные лица заявили, что минобороны США могло бы потратить хоть часть из четырёх миллиардов долларов, даже не находя внутренних денег, которые можно было бы использовать для их пополнения. Для Пентагона это было бы беспрецедентным шагом.
Ранее президент США Джо Байден, уговаривая конгрессменов поддержать Киев, заявил, что без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными.
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