https://ukraina.ru/20240306/1053753791.html

В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта

В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта - 06.03.2024 Украина.ру

В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта

С учётом того, что объёмный пакет военной помощи для Украины так и не был одобрен Конгрессом, в США готовят альтернативный законопроект, по которому Киев получит значительно меньше обещанного. Документ представят на рассмотрение после 22 марта, сообщил глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол

2024-03-06T23:47

2024-03-06T23:47

2024-03-06T23:47

новости

сша

украина

сво

военная помощь

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg

Маккол также надеется, что альтернативный законопроект поддержит спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По данным телеканала CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. В нём не предусмотрено выделение гумпомощи. Прежний несогласованный пакет военной помощи содержал более 60 млрд долларов только на финансирование Киева.Не исключено, что сроки представления альтернативного законопроекта будут отложены и на более поздний срок, потому как ранее Майк Джонсон заявлял, что Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после 8 марта.

https://ukraina.ru/20240228/1053605154.html

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, сво, военная помощь, финансирование