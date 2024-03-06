В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта
С учётом того, что объёмный пакет военной помощи для Украины так и не был одобрен Конгрессом, в США готовят альтернативный законопроект, по которому Киев получит значительно меньше обещанного. Документ представят на рассмотрение после 22 марта, сообщил глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол
"Он (прим. ред. – Маккол) рассказал, что законопроект представят после того, как 22 марта Конгресс решит вопрос о финансировании правительства", – сообщает "РБК-Украина".
Маккол также надеется, что альтернативный законопроект поддержит спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
По данным телеканала CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. В нём не предусмотрено выделение гумпомощи. Прежний несогласованный пакет военной помощи содержал более 60 млрд долларов только на финансирование Киева.
Не исключено, что сроки представления альтернативного законопроекта будут отложены и на более поздний срок, потому как ранее Майк Джонсон заявлял, что Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после 8 марта.
28 февраля, 20:47В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева В министерстве обороны США размышляют над тем, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки Украины при условии, что деньги не будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии представителей Пентагона