В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта - 06.03.2024 Украина.ру
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В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта
В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта - 06.03.2024 Украина.ру
В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта
С учётом того, что объёмный пакет военной помощи для Украины так и не был одобрен Конгрессом, в США готовят альтернативный законопроект, по которому Киев получит значительно меньше обещанного. Документ представят на рассмотрение после 22 марта, сообщил глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол
2024-03-06T23:47
2024-03-06T23:47
новости
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украина
сво
военная помощь
финансирование
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Маккол также надеется, что альтернативный законопроект поддержит спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По данным телеканала CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. В нём не предусмотрено выделение гумпомощи. Прежний несогласованный пакет военной помощи содержал более 60 млрд долларов только на финансирование Киева.Не исключено, что сроки представления альтернативного законопроекта будут отложены и на более поздний срок, потому как ранее Майк Джонсон заявлял, что Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после 8 марта.
https://ukraina.ru/20240228/1053605154.html
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Новости, США, Украина, СВО, военная помощь, финансирование

В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта

23:47 06.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
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© РИА Новости . Стрингер
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С учётом того, что объёмный пакет военной помощи для Украины так и не был одобрен Конгрессом, в США готовят альтернативный законопроект, по которому Киев получит значительно меньше обещанного. Документ представят на рассмотрение после 22 марта, сообщил глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол
"Он (прим. ред. – Маккол) рассказал, что законопроект представят после того, как 22 марта Конгресс решит вопрос о финансировании правительства", – сообщает "РБК-Украина".
Маккол также надеется, что альтернативный законопроект поддержит спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
По данным телеканала CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. В нём не предусмотрено выделение гумпомощи. Прежний несогласованный пакет военной помощи содержал более 60 млрд долларов только на финансирование Киева.
Не исключено, что сроки представления альтернативного законопроекта будут отложены и на более поздний срок, потому как ранее Майк Джонсон заявлял, что Палата представителей Конгресса США приступит к вопросу о военной помощи Украине после 8 марта.
- РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 20:47
В Пентагоне готовятся употребить "последний источник" военного финансирования Киева В министерстве обороны США размышляют над тем, стоит ли использовать последний оставшийся источник финансирования военной помощи для поддержки Украины при условии, что деньги не будут компенсированы Конгрессом. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии представителей Пентагона
 
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Заголовок открываемого материала
23:59Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
23:47В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта
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