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Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России - 06.03.2024 Украина.ру
Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
Обстрелы мирных объектов в Белгороде являются военными преступлениями. Россия не оставит в покое тех, кто подвергает атакам гражданское население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
2024-03-06T23:08
2024-03-06T23:08
2024-03-06T23:09
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Путин также поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество и готовность к борьбе. Напомним, в феврале в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок, ещё 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр, магазин, аптека, школа, инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных.
https://ukraina.ru/20240216/1053327956.html
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новости, белгород, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, сво
Новости, Белгород, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО
Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
23:08 06.03.2024 (обновлено: 23:09 06.03.2024)
Обстрелы мирных объектов в Белгороде являются военными преступлениями. Россия не оставит в покое тех, кто подвергает атакам гражданское население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи