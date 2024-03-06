Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России - 06.03.2024 Украина.ру
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Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России - 06.03.2024 Украина.ру
Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
Обстрелы мирных объектов в Белгороде являются военными преступлениями. Россия не оставит в покое тех, кто подвергает атакам гражданское население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
2024-03-06T23:08
2024-03-06T23:09
новости
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Путин также поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество и готовность к борьбе. Напомним, в феврале в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок, ещё 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр, магазин, аптека, школа, инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных.
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новости, белгород, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, сво
Новости, Белгород, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО

Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России

23:08 06.03.2024 (обновлено: 23:09 06.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
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Обстрелы мирных объектов в Белгороде являются военными преступлениями. Россия не оставит в покое тех, кто подвергает атакам гражданское население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
"Удары по мирным гражданам – это, безусловно, военные преступления. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло и мы оставим в покое тех, кто это сделал", – сказал глава государства.
Путин также поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество и готовность к борьбе.
Напомним, в феврале в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок, ещё 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр, магазин, аптека, школа, инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 08:58
Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле БелгородаЧисло пострадавших при обстреле Белгорода в четверг выросло до 19 человек. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
 
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