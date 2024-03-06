https://ukraina.ru/20240306/1053753104.html

Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России

Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России - 06.03.2024 Украина.ру

Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России

Обстрелы мирных объектов в Белгороде являются военными преступлениями. Россия не оставит в покое тех, кто подвергает атакам гражданское население страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

2024-03-06T23:08

2024-03-06T23:08

2024-03-06T23:09

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Путин также поблагодарил всех жителей Белгородской области за мужество и готовность к борьбе. Напомним, в феврале в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли семь человек, в том числе один ребенок, ещё 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр, магазин, аптека, школа, инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных.

https://ukraina.ru/20240216/1053327956.html

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новости, белгород, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, сво