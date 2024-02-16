Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода - 16.02.2024 Украина.ру
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Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода
Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода - 16.02.2024 Украина.ру
Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных в четверг. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе СК
2024-02-16T11:25
2024-02-16T11:25
белгородская область
новости
атака
украина
ск рф
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"По факту обстрела Белгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело. Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщили в СК.На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.Накануне днем Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела. Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркнул, что атака на Белгород не должна остаться безнаказанной, кроме Киева нужно призвать к ответу тех западных политиков, которые ставили свои подписи на актах передачи Украине оружия и военной техники.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на количество жертв и призвала всех, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" посмотреть, на что конкретно они идут. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя произошедшее, заявил, что атаки на гражданские объекты нужно прекратить.
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белгородская область, новости, атака, украина, ск рф
Белгородская область, Новости, атака, Украина, СК РФ

Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода

11:25 16.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных в четверг. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе СК
"По факту обстрела Белгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело. Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщили в СК.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", - добавляется в посте.

Накануне днем Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела. Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев подчеркнул, что атака на Белгород не должна остаться безнаказанной, кроме Киева нужно призвать к ответу тех западных политиков, которые ставили свои подписи на актах передачи Украине оружия и военной техники.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на количество жертв и призвала всех, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" посмотреть, на что конкретно они идут.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя произошедшее, заявил, что атаки на гражданские объекты нужно прекратить.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
08:58
Киев и Запад ответят. Выросло число пострадавших при обстреле БелгородаЧисло пострадавших при обстреле Белгорода в четверг выросло до 19 человек. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
 
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11:25Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей Белгорода
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