https://ukraina.ru/20240306/1053740213.html

Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка

Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка - 06.03.2024 Украина.ру

Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка

Украина осуществила теракт в Бердянске Запорожской области, одна девушка умерла от полученных ран, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале

2024-03-06T15:05

2024-03-06T15:05

2024-03-06T15:21

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теракт

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В результате теракта пострадала жительница Бердянска. Позднее общественный деятель сообщил, что врачам не удалось её спасти, травмы были несовместимые с жизнью. У женщины остался ребёнок.В Следственном комитете России уточнили, что погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии, под ее машину заложили бомбу.Сотрудники ФСБ 27 февраля предотвратили теракт с применением химического оружия массового поражения. У трёх гражданин Украины изъяли боевое отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.В середине февраля ФСБ нейтрализовала гражданина России, которого завербовала Служба безопасности Украины. Он готовил в преддверии выборов террористический акт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области, сообщили в ФСБ.

https://ukraina.ru/20240304/1053689194.html

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новости, бердянск, запорожская область, украина, владимир рогов, россия, новые регионы, теракт