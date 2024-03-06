Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка - 06.03.2024 Украина.ру
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Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка
Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка - 06.03.2024 Украина.ру
Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка
Украина осуществила теракт в Бердянске Запорожской области, одна девушка умерла от полученных ран, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
2024-03-06T15:05
2024-03-06T15:21
новости
бердянск
запорожская область
украина
владимир рогов
россия
новые регионы
теракт
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В результате теракта пострадала жительница Бердянска. Позднее общественный деятель сообщил, что врачам не удалось её спасти, травмы были несовместимые с жизнью. У женщины остался ребёнок.В Следственном комитете России уточнили, что погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии, под ее машину заложили бомбу.Сотрудники ФСБ 27 февраля предотвратили теракт с применением химического оружия массового поражения. У трёх гражданин Украины изъяли боевое отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.В середине февраля ФСБ нейтрализовала гражданина России, которого завербовала Служба безопасности Украины. Он готовил в преддверии выборов террористический акт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области, сообщили в ФСБ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бердянск, запорожская область, украина, владимир рогов, россия, новые регионы, теракт
Новости, Бердянск, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Россия, Новые регионы, теракт

Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка

15:05 06.03.2024 (обновлено: 15:21 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украина осуществила теракт в Бердянске Запорожской области, одна девушка умерла от полученных ран, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы УГИЛ совершили теракт в Бердянске", - написал Рогов.
В результате теракта пострадала жительница Бердянска. Позднее общественный деятель сообщил, что врачам не удалось её спасти, травмы были несовместимые с жизнью. У женщины остался ребёнок.
В Следственном комитете России уточнили, что погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии, под ее машину заложили бомбу.
Сотрудники ФСБ 27 февраля предотвратили теракт с применением химического оружия массового поражения. У трёх гражданин Украины изъяли боевое отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.
В середине февраля ФСБ нейтрализовала гражданина России, которого завербовала Служба безопасности Украины. Он готовил в преддверии выборов террористический акт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области, сообщили в ФСБ.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 13:44
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