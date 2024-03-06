Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Главная задача украинской армии состоит в том, чтобы закрепиться на актуальных позициях и подготовиться к контрудару в текущем году, заявил в эфире национального украинского телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк
"Наша задача – стабилизация линии фронта, (...) провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия", – цитирует его телеграм-канал "Униан".
По словам командира, сегодня Вооружённые силы Украины справляются с поставленными задачами, а ситуация на фронте "стабилизируется". Так, в зоне спецоперации остаётся только пара направлений, где ведутся ожесточённые бои – Авдеевское, Лиманское у Часового Яра.
Ранее в ВСУ сообщали, что украинские военнослужащие уже предупреждены о том, что в Славянске и Лимане они вскоре могут быть окружены.
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