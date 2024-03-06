Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
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Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ
Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ
Главная задача украинской армии состоит в том, чтобы закрепиться на актуальных позициях и подготовиться к контрудару в текущем году, заявил в эфире национального украинского телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк
2024-03-06T20:04
2024-03-06T20:04
новости
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вооруженные силы украины
всу
наступление
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По словам командира, сегодня Вооружённые силы Украины справляются с поставленными задачами, а ситуация на фронте "стабилизируется". Так, в зоне спецоперации остаётся только пара направлений, где ведутся ожесточённые бои – Авдеевское, Лиманское у Часового Яра. Ранее в ВСУ сообщали, что украинские военнослужащие уже предупреждены о том, что в Славянске&nbsp;и Лимане они вскоре могут быть окружены.
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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, наступление, сво
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, наступление, СВО

Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ

20:04 06.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Главная задача украинской армии состоит в том, чтобы закрепиться на актуальных позициях и подготовиться к контрудару в текущем году, заявил в эфире национального украинского телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк
"Наша задача – стабилизация линии фронта, (...) провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия", – цитирует его телеграм-канал "Униан".
По словам командира, сегодня Вооружённые силы Украины справляются с поставленными задачами, а ситуация на фронте "стабилизируется". Так, в зоне спецоперации остаётся только пара направлений, где ведутся ожесточённые бои – Авдеевское, Лиманское у Часового Яра.
Ранее в ВСУ сообщали, что украинские военнослужащие уже предупреждены о том, что в Славянске и Лимане они вскоре могут быть окружены.
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
14:19
Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУВ среду российские подразделения в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку. Село разрушено до основания, поэтому бои идут за окрестные высоты. Также Клещеевку обходят на флангах. Линия боевого соприкосновения проходит по железнодорожной насыпи
 
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