https://ukraina.ru/20240306/1053748847.html

Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ

Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру

Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ

Главная задача украинской армии состоит в том, чтобы закрепиться на актуальных позициях и подготовиться к контрудару в текущем году, заявил в эфире национального украинского телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк

2024-03-06T20:04

2024-03-06T20:04

2024-03-06T20:04

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По словам командира, сегодня Вооружённые силы Украины справляются с поставленными задачами, а ситуация на фронте "стабилизируется". Так, в зоне спецоперации остаётся только пара направлений, где ведутся ожесточённые бои – Авдеевское, Лиманское у Часового Яра. Ранее в ВСУ сообщали, что украинские военнослужащие уже предупреждены о том, что в Славянске и Лимане они вскоре могут быть окружены.

https://ukraina.ru/20240306/1053738772.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, наступление, сво