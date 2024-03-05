В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Военнослужащие украинской армии уже предупреждены о том, что Вооружённые силы РФ могут вскоре окружить пару крупных городов Донбасса – Славянск и Лиман. Об этом 5 марта заявил капитан медицинской службы, бригады Гвардии наступления "Буревий", нейрохирург Андрей Гук в эфире украинского телеканала "Экспрессо"
Гук пожаловался на то, что российская армия в ходе наступления использует якобы "всё имеющееся вооружение", в то время как ВСУ пытаются обороняться.
"На Лиманском направлении продолжаются тяжёлые бои. К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому продолжается максимальная концентрация и работа на упреждение. Остается открытым вопрос о средствах связи и боекомплекте. Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед", – цитирует Гука издание "Униан".
Отмечается, что ВС РФ якобы применяет в зоне боевых действий химическое оружие. Кроме слов о том, что солдаты украинской армии имеют некие "признаки химического поражения", других доказательств этим словам нет.
По данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, сегодня на Лиманско-Купянском направлении РФ держит более ста тысяч военных. Из этого количества, боевые подразделения составляют 40 тысяч, остальные – тыловые, считают в ОВА.
Синегубов также объявил о том, что инженеры продолжают строить фортификационные сооружения на Белгородском, Сумском, Волчанском и Лиманско-Купянском направлениях.
Ранее специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук рассказал Украина.ру об успехах наступления российской армии и бегстве ВСУ в зоне СВО.
Вчера, 04:20Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУСлавянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник