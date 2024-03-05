В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053725923.html
В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
Военнослужащие украинской армии уже предупреждены о том, что Вооружённые силы РФ могут вскоре окружить пару крупных городов Донбасса – Славянск и Лиман. Об этом 5 марта заявил капитан медицинской службы, бригады Гвардии наступления "Буревий", нейрохирург Андрей Гук в эфире украинского телеканала "Экспрессо"
2024-03-05T21:24
2024-03-05T21:24
новости
славянск
донбасс
олег синегубов
вооруженные силы украины
россия
сво
спецоперация
красный лиман
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_b060f461dc1cec9c23124c2fd7b211fa.png.webp
Гук пожаловался на то, что российская армия в ходе наступления использует якобы "всё имеющееся вооружение", в то время как ВСУ пытаются обороняться. Отмечается, что ВС РФ якобы применяет в зоне боевых действий химическое оружие. Кроме слов о том, что солдаты украинской армии имеют некие "признаки химического поражения", других доказательств этим словам нет. По данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, сегодня на Лиманско-Купянском направлении РФ держит более ста тысяч военных. Из этого количества, боевые подразделения составляют 40 тысяч, остальные – тыловые, считают в ОВА. Синегубов также объявил о том, что инженеры продолжают строить фортификационные сооружения на Белгородском, Сумском, Волчанском и Лиманско-Купянском направлениях.Ранее специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук рассказал Украина.ру об успехах наступления российской армии и бегстве ВСУ в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20240304/1053670568.html
славянск
донбасс
россия
красный лиман
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_57c400493d960f6ec483acbda48c5f8d.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, донбасс, олег синегубов, вооруженные силы украины, россия, сво, спецоперация, красный лиман, харьковская область, харьков, окружение
Новости, Славянск, Донбасс, Олег Синегубов, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Спецоперация, Красный Лиман, Харьковская область, Харьков, окружение

В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ

21:24 05.03.2024
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Читать в
Военнослужащие украинской армии уже предупреждены о том, что Вооружённые силы РФ могут вскоре окружить пару крупных городов Донбасса – Славянск и Лиман. Об этом 5 марта заявил капитан медицинской службы, бригады Гвардии наступления "Буревий", нейрохирург Андрей Гук в эфире украинского телеканала "Экспрессо"
Гук пожаловался на то, что российская армия в ходе наступления использует якобы "всё имеющееся вооружение", в то время как ВСУ пытаются обороняться.
"На Лиманском направлении продолжаются тяжёлые бои. К сожалению, мы уже предупреждены о возможности окружения Славянска и Лимана. Поэтому продолжается максимальная концентрация и работа на упреждение. Остается открытым вопрос о средствах связи и боекомплекте. Враг накрывает всеми возможными видами оружия, пытаясь продвинуться вперед", – цитирует Гука издание "Униан".
Отмечается, что ВС РФ якобы применяет в зоне боевых действий химическое оружие. Кроме слов о том, что солдаты украинской армии имеют некие "признаки химического поражения", других доказательств этим словам нет.
По данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, сегодня на Лиманско-Купянском направлении РФ держит более ста тысяч военных. Из этого количества, боевые подразделения составляют 40 тысяч, остальные – тыловые, считают в ОВА.
Синегубов также объявил о том, что инженеры продолжают строить фортификационные сооружения на Белгородском, Сумском, Волчанском и Лиманско-Купянском направлениях.
Ранее специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук рассказал Украина.ру об успехах наступления российской армии и бегстве ВСУ в зоне СВО.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Вчера, 04:20
Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУСлавянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
 
НовостиСлавянскДонбассОлег СинегубовВооруженные силы УкраиныРоссияСВОСпецоперацияКрасный ЛиманХарьковская областьХарьковокружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:32Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
22:12Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
21:49В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины
21:24В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
20:34Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге
20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
20:02Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
19:53Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
19:27Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:05Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
18:48Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
18:45Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
18:20Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост
18:19Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
18:14Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта
18:04На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*
17:34Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку
17:32Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы
Лента новостейМолния