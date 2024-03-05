В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ

Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ

Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник