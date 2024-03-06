Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ - 06.03.2024 Украина.ру
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Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ
Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ - 06.03.2024 Украина.ру
Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ
Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
2024-03-06T19:16
2024-03-06T19:17
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Уточняется, что для недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При приближении российского самолёта иностранные военные выполнили разворот. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине, Лондон помогает Киеву людьми и разведданными.
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новости, великобритания, россия, черное море, дмитрий песков, ввс, иностранные наемники, сво
Новости, Великобритания, Россия, Черное море, Дмитрий Песков, ВВС, иностранные наемники, СВО

Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ

19:16 06.03.2024 (обновлено: 19:17 06.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДва дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
© Министерство обороны РФ
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Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
"6 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что для недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При приближении российского самолёта иностранные военные выполнили разворот.
"Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – добавили в МО РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине, Лондон помогает Киеву людьми и разведданными.
Алексей Кочетков интервью
6 февраля, 04:52
Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их. Тут за ними уже не угонишься
 
НовостиВеликобританияРоссияЧерное мореДмитрий ПесковВВСиностранные наемникиСВО
 
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