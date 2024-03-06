Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ

Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их. Тут за ними уже не угонишься