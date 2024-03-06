Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ
19:16 06.03.2024 (обновлено: 19:17 06.03.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДва дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
© Министерство обороны РФ
Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
"6 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что для недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При приближении российского самолёта иностранные военные выполнили разворот.
"Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – добавили в МО РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине, Лондон помогает Киеву людьми и разведданными.
6 февраля, 04:52Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их. Тут за ними уже не угонишься