Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков
Лондон помогает украинской армии людьми и разведданными. Такое заявление четверг, 29 февраля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова британского адмирала Тони Радакина
Ранее Радакин в интервью изданию The Times сообщил, что принимал участие в составлении "боевого плана" для Вооружённых сил Украины. По словам спикера Кремля, это подтверждает, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на территории Украины.
"В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (прим. ред – Украине). И людьми на месте, и разведданными,", – сказал Песков журналистам RTVI.
Пресс-секретарь добавил, что "военным наверняка известно" о помощи Киеву со стороны Радакина.
В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.