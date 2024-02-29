Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков - 29.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240229/1053637384.html
Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков
Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков - 29.02.2024 Украина.ру
Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков
Лондон помогает украинской армии людьми и разведданными. Такое заявление четверг, 29 февраля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова британского адмирала Тони Радакина
2024-02-29T18:51
2024-02-29T18:51
новости
сво
великобритания
иностранные наемники
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_d8751a5be9f1e3f5ed3f8578411ec330.jpg
Ранее Радакин в интервью изданию The Times сообщил, что принимал участие в составлении "боевого плана" для Вооружённых сил Украины. По словам спикера Кремля, это подтверждает, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на территории Украины. Пресс-секретарь добавил, что "военным наверняка известно" о помощи Киеву со стороны Радакина. В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.
https://ukraina.ru/20240209/1053187209.html
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eacaba42e7ba65d93d5f40d359e9452f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, великобритания, иностранные наемники, спецоперация, всу
Новости, СВО, Великобритания, иностранные наемники, Спецоперация, ВСУ

Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков

18:51 29.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Лондон помогает украинской армии людьми и разведданными. Такое заявление четверг, 29 февраля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова британского адмирала Тони Радакина
Ранее Радакин в интервью изданию The Times сообщил, что принимал участие в составлении "боевого плана" для Вооружённых сил Украины. По словам спикера Кремля, это подтверждает, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на территории Украины.

"В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (прим. ред – Украине). И людьми на месте, и разведданными,", – сказал Песков журналистам RTVI.

Пресс-секретарь добавил, что "военным наверняка известно" о помощи Киеву со стороны Радакина.
В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 08:15
Путин рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранных наемникахПрезидент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о том, американцам придется воевать с Россией, если помощь Киеву прекратится
 
НовостиСВОВеликобританияиностранные наемникиСпецоперацияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:27Новый сериал от Netflix. Бронзовый Зеленский и продолжение холодной войны
05:20Позывной "Белый": Битва за Авдеевку была мясорубкой. По нам били танки, дроны, минометы, а кругом - трупы
05:20Не идем грудью на пулеметы: командир группы объяснил, как планируются и реализуются штурмы в зоне СВО
05:10Жизнь с чистого листа: командир штурмовиков о том, как воюют с ВСУ и мечтают о семьях бывшие заключенные
05:00Эксперт рассказал, как ВС РФ подняли флаг в Крынках и когда закончат "ковырять" из подвалов вэсэушников
04:50"Скоро сгорит второй и третий": обозреватель раскрыл, сколько "Абрамсов" перебросили ВСУ под Авдеевку
04:49Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой
04:40"Ребята без дела не сидят": командир рассказал, какие тренируются, работают и громят ВСУ штурмовые группы
04:30"Абрамсы" под Авдеевкой: Алексей Живов объяснил, почему вместе с танками "запылает" и американский ВПК
04:29Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную цену
04:20Танки превратятся в роботов. Алексей Живов раскрыл, когда русские "Терминаторы" станут властителями войн
04:10Эксперт пояснил, почему Германия прекратит отправлять оружие Киеву, если Украина станет частью России
04:00"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
03:50"Каждому нужно заглянуть в душу": командир штурмовиков о том, как правильно подготовить бойца "под ключ"
03:40"Радостная новость": эксперт раскрыл, почему после первого "Абрамса" под Авдеевкой запылают и остальные
03:30"Мы сами даем немцам пас": эксперт о том, почему Берлин шлет Украине оружие, но боится "красных линий"
03:20Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ раздавят "модную" FPV-роту ВСУ в Крынках и серьезно займутся Херсоном
03:10"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
03:00Не потешное войско. Алексей Живов объяснил, почему России нужно очень серьезно относится к НАТО и ВСУ
23:58Палата представителей утвердила краткосрочный бюджет – шатдауна пока не будет
Лента новостейМолния