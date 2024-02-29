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Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков

Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков - 29.02.2024 Украина.ру

Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков

Лондон помогает украинской армии людьми и разведданными. Такое заявление четверг, 29 февраля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова британского адмирала Тони Радакина

2024-02-29T18:51

2024-02-29T18:51

2024-02-29T18:51

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Ранее Радакин в интервью изданию The Times сообщил, что принимал участие в составлении "боевого плана" для Вооружённых сил Украины. По словам спикера Кремля, это подтверждает, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на территории Украины. Пресс-секретарь добавил, что "военным наверняка известно" о помощи Киеву со стороны Радакина. В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.

https://ukraina.ru/20240209/1053187209.html

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новости, сво, великобритания, иностранные наемники, спецоперация, всу