https://ukraina.ru/20240305/1053725556.html

Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге

Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге - 05.03.2024 Украина.ру

Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге

Железная дорога, по которой продолжает перемещаться большая часть грузов страны (85%), должна и будет развиваться. Приоритетное направление – юг России, заявил президент РФ Владимир Путин

2024-03-05T20:34

2024-03-05T20:34

2024-03-05T20:34

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В ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса, глава Кремля подчеркнул, что планы по развитию ж/д отрасли в южном направлении рассчитаны на длительный период. Путин добавил, что уже сегодня российские ведомства строят планы на отложение государственных денег, которые предназначены для этих целей. По его словам, все эти вопросы ещё требуют изучения, так как необходимо понять, нужно ли вкладывать государственные деньги, когда уже вложены частные. Ранее сообщалось, что "Железные дороги Новороссии" получат 6,6 миллиарда рублей из Резервного фонда на покрытие убытков.

https://ukraina.ru/20231203/1051679622.html

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новости, россия, кремль, азовское море, владимир путин, новые регионы, развитие, сво