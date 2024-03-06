https://ukraina.ru/20240306/1053747570.html

Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки

Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки - 06.03.2024 Украина.ру

Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки

Экс-постпред США при Организации объединённых наций и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки. Теперь прежний хозяин Белого дома Дональд Трамп станет основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии

2024-03-06T18:41

2024-03-06T18:41

2024-03-06T18:41

новости

сша

дональд трамп

выборы

республиканская партия

fox news

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По её словам, покидая пост кандидата в президенты, она продолжит говорить о том, во что верит. Ранее западная газета WSJ сообщала, что Никки Хейли объявит о выходе из президентской гонки, потому как накануне в ходе масштабных первичных выборов кандидатов от Демократической и Республиканской партий ("супервторник"), Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов.

https://ukraina.ru/20240226/1053527406.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, дональд трамп, выборы, республиканская партия, fox news