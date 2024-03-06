Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки
Экс-постпред США при Организации объединённых наций и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки. Теперь прежний хозяин Белого дома Дональд Трамп станет основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии
"Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею", — сказала Хейли, чью речь транслировал телеканал Fox News.
По её словам, покидая пост кандидата в президенты, она продолжит говорить о том, во что верит.
Ранее западная газета WSJ сообщала, что Никки Хейли объявит о выходе из президентской гонки, потому как накануне в ходе масштабных первичных выборов кандидатов от Демократической и Республиканской партий ("супервторник"), Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов.