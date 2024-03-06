Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки - 06.03.2024 Украина.ру
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Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки
Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки - 06.03.2024 Украина.ру
Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки
Экс-постпред США при Организации объединённых наций и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки. Теперь прежний хозяин Белого дома Дональд Трамп станет основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии
2024-03-06T18:41
2024-03-06T18:41
новости
сша
дональд трамп
выборы
республиканская партия
fox news
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По её словам, покидая пост кандидата в президенты, она продолжит говорить о том, во что верит. Ранее западная газета WSJ сообщала, что Никки Хейли объявит о выходе из президентской гонки, потому как накануне в ходе масштабных первичных выборов кандидатов от Демократической и Республиканской партий ("супервторник"), Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов.
https://ukraina.ru/20240226/1053527406.html
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новости, сша, дональд трамп, выборы, республиканская партия, fox news
Новости, США, Дональд Трамп, выборы, Республиканская партия, Fox News

Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки

18:41 06.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Экс-постпред США при Организации объединённых наций и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки. Теперь прежний хозяин Белого дома Дональд Трамп станет основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии
"Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею", — сказала Хейли, чью речь транслировал телеканал Fox News.
По её словам, покидая пост кандидата в президенты, она продолжит говорить о том, во что верит.
Ранее западная газета WSJ сообщала, что Никки Хейли объявит о выходе из президентской гонки, потому как накануне в ходе масштабных первичных выборов кандидатов от Демократической и Республиканской партий ("супервторник"), Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 16:59
Хейли не помогло даже "глубинное государство". Трамп продолжает и выигрываетПраймериз в Южной Каролине укрепили лидерство Дональда Трампа в борьбе за звание кандидата в президенты США
 
НовостиСШАДональд ТрампвыборыРеспубликанская партияFox News
 
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