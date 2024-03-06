ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны - 06.03.2024 Украина.ру
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ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны
ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны - 06.03.2024 Украина.ру
ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны
Киев готов принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы урегулировать спор с Польшей, заявил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка Financial Times
2024-03-06T13:22
2024-03-06T13:22
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По словам украинского замминистра, Киев готов пойти на ограничения торговли с ЕС. Качка добавил, что Евросоюзу необходимо запретить российской агропродукции, которая продолжает поступать.Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, чтобы ввести ограничения с июня 2024 года на импорт яиц, птицы и сахара и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны, отметил Качка.Газета отмечает, что продолжающиеся протесты польских фермеров вынудили премьер-министра страны Дональда Туска добиваться от Брюсселя новых ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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новости, украина, брюссель, тарас качка, financial times, ес, киев, польша, туск
Новости, Украина, Брюссель, Тарас Качка, Financial Times, ЕС, Киев, Польша, Туск

ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны

13:22 06.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Киев готов принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы урегулировать спор с Польшей, заявил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка Financial Times
По словам украинского замминистра, Киев готов пойти на ограничения торговли с ЕС. Качка добавил, что Евросоюзу необходимо запретить российской агропродукции, которая продолжает поступать.
"Может быть, для переходного периода такого рода... управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия",— сказал Качка.
Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, чтобы ввести ограничения с июня 2024 года на импорт яиц, птицы и сахара и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны, отметил Качка.
Газета отмечает, что продолжающиеся протесты польских фермеров вынудили премьер-министра страны Дональда Туска добиваться от Брюсселя новых ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 05:48
Как акции протеста фермеров меняют ПольшуС 1 марта польские фермеры расширили свои акции на границу с Литвой, которую они обвиняют в реэкспорте украинского зерна. А встреча премьера Польши с протестующими накануне была безрезультатной
 
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