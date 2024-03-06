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ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны

ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны - 06.03.2024 Украина.ру

ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны

Киев готов принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы урегулировать спор с Польшей, заявил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка Financial Times

2024-03-06T13:22

2024-03-06T13:22

2024-03-06T13:22

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По словам украинского замминистра, Киев готов пойти на ограничения торговли с ЕС. Качка добавил, что Евросоюзу необходимо запретить российской агропродукции, которая продолжает поступать.Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, чтобы ввести ограничения с июня 2024 года на импорт яиц, птицы и сахара и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны, отметил Качка.Газета отмечает, что продолжающиеся протесты польских фермеров вынудили премьер-министра страны Дональда Туска добиваться от Брюсселя новых ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ukraina.ru/20240301/1053642249.html

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