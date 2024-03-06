Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре
Прокуратура РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) запретила ресторану "Бирхофф" в Луганске устраивать выступления детей на пилоне
Глава движения "Луганская гвардия", общественный деятель Анастасия Пятерикова 5 марта на своей странице в соцсети "Вконтакте" опубликовала ответ из прокуратуры РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) на её обращение.
В начале февраля общественный деятель обратила внимание, что в одном из пивных баров Луганска несовершеннолетние девочки выступали с танцами на пилоне.
"Выявленные нарушения устранены путем запрета нахождения несовершеннолетних в ООО "Ресторан БИРХОФФ"[…] Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответном документе.
Общественница опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала кадры Пятерикова.
Обращение Пятериковой 7 февраля рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР. Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки возможного нарушения прав несовершеннолетних в ЛНР.
7 февраля, 18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре В одном из пивных баров Луганска выступили несовершеннолетние с танцами на пилоне. Обращение главы движения "Луганская гвардия", общественного деятеля Анастасии Пятериковой рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР