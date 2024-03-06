Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053735896.html
Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре
Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре - 06.03.2024 Украина.ру
Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре
Прокуратура РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) запретила ресторану "Бирхофф" в Луганске устраивать выступления детей на пилоне
2024-03-06T13:13
2024-03-06T13:13
новости
россия
лнр
луганск
александр бастрыкин
вконтакте
следственный комитет
ск рф
дети
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053148803_0:449:1284:1171_1920x0_80_0_0_cc04c6baf10cbbfbee41840b741bf9ef.jpg
Глава движения "Луганская гвардия", общественный деятель Анастасия Пятерикова 5 марта на своей странице в соцсети "Вконтакте" опубликовала ответ из прокуратуры РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) на её обращение. В начале февраля общественный деятель обратила внимание, что в одном из пивных баров Луганска несовершеннолетние девочки выступали с танцами на пилоне.Общественница опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала кадры Пятерикова.Обращение Пятериковой 7 февраля рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР. Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки возможного нарушения прав несовершеннолетних в ЛНР.
https://ukraina.ru/20240207/1053147321.html
россия
лнр
луганск
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053148803_0:328:1284:1291_1920x0_80_0_0_1195ab72c38ad06cd248d9d0632fea86.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, лнр, луганск, александр бастрыкин, вконтакте, следственный комитет, ск рф, дети, луганская народная республика, общественники
Новости, Россия, ЛНР, Луганск, Александр Бастрыкин, Вконтакте, Следственный комитет, СК РФ, дети, Луганская Народная Республика, общественники

Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре

13:13 06.03.2024
 
Читать в
Прокуратура РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) запретила ресторану "Бирхофф" в Луганске устраивать выступления детей на пилоне
Глава движения "Луганская гвардия", общественный деятель Анастасия Пятерикова 5 марта на своей странице в соцсети "Вконтакте" опубликовала ответ из прокуратуры РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) на её обращение.
В начале февраля общественный деятель обратила внимание, что в одном из пивных баров Луганска несовершеннолетние девочки выступали с танцами на пилоне.

"Выявленные нарушения устранены путем запрета нахождения несовершеннолетних в ООО "Ресторан БИРХОФФ"[…] Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответном документе.

Общественница опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала кадры Пятерикова.
Обращение Пятериковой 7 февраля рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР. Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки возможного нарушения прав несовершеннолетних в ЛНР.
7 февраля, 18:12
Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре В одном из пивных баров Луганска выступили несовершеннолетние с танцами на пилоне. Обращение главы движения "Луганская гвардия", общественного деятеля Анастасии Пятериковой рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР
 
НовостиРоссияЛНРЛуганскАлександр БастрыкинВконтактеСледственный комитетСК РФдетиЛуганская Народная Республикаобщественники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Всемирный банк может оставить Украину без денег, депутат Железняк обвиняет Офис Зеленского
14:19Российская армия берет Клещеевку в клещи, якутские десантники на тачанках уничтожают ВСУ
14:13"Ударил по газам": кортеж Зеленского заметили в Одессе во время ракетного удара
14:06"Супервторник". Почему Трамп выиграл всё, кроме Вермонта
13:28Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
13:22ЕС может ввести новые ограничения на импорт с Украины, в Киеве согласны
13:13Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре
13:00Споры об украденных активах, взрывы и разрушения, безумный Макрон. Главное на Украине на 13:00 6 марта
12:51Украинские беспилотники атаковали склад ГСМ в Курской области
12:25"Приключился "шкандаль": украинский проводник отказался впускать женщин в поезд
12:24США предлагают переговорный пряник. Для передышки в поисках военного кнута
12:03Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией
11:52Эдуард Лозанский: Трамп говорит, что закончит войну на Украине. Я спрашиваю его как — он не отвечает
11:47"Недопустимо кормить негодяев": иноагентам не позволят зарабатывать в России
11:35Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей
10:44Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов
10:16Российский Су-27 отогнал французские истребители от границы
09:05Экономист Олег Мазур о том, почему борьба за Украину идет не с Вашингтоном, а внутри самой России
09:00Недобровольная отставка Нуланд, успехи ВС РФ, предательство США. Главное на Украине на утро 6 марта
08:08Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
Лента новостейМолния