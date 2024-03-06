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Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре

Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре - 06.03.2024 Украина.ру

Прокуратура запретила детям выступать на пилоне в луганском пивбаре

Прокуратура РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) запретила ресторану "Бирхофф" в Луганске устраивать выступления детей на пилоне

2024-03-06T13:13

2024-03-06T13:13

2024-03-06T13:13

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Глава движения "Луганская гвардия", общественный деятель Анастасия Пятерикова 5 марта на своей странице в соцсети "Вконтакте" опубликовала ответ из прокуратуры РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) на её обращение. В начале февраля общественный деятель обратила внимание, что в одном из пивных баров Луганска несовершеннолетние девочки выступали с танцами на пилоне.Общественница опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала кадры Пятерикова.Обращение Пятериковой 7 февраля рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР. Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки возможного нарушения прав несовершеннолетних в ЛНР.

https://ukraina.ru/20240207/1053147321.html

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