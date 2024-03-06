https://ukraina.ru/20240306/1053732424.html

Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов

Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов - 06.03.2024 Украина.ру

Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 06.03.2024

2024-03-06T10:44

2024-03-06T10:44

2024-03-06T10:44

видео

украина

германия

финляндия

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ес

вооруженные силы украины

всу

фрг

россия

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, насколько высоки риски военной эскалации конфликта со стороны стран ЕС, а также о перспективах передачи ракет Taurus Украине и о мотивах военных учений НАТО в Финляндии: 00:46 - О вероятности европейского нападения на Россию; 09:17 - О замене ВСУ на границе с Белоруссией; 14:17 - Перспектива передачи ракет Taurus Украине; 17:51 - Военные учения НАТО в Финляндии, Швеции и Норвегии.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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