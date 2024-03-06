Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов - 06.03.2024 Украина.ру
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Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов
Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов - 06.03.2024 Украина.ру
Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 06.03.2024
2024-03-06T10:44
2024-03-06T10:44
видео
украина
германия
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нато
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вооруженные силы украины
всу
фрг
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, насколько высоки риски военной эскалации конфликта со стороны стран ЕС, а также о перспективах передачи ракет Taurus Украине и о мотивах военных учений НАТО в Финляндии: 00:46 - О вероятности европейского нападения на Россию; 09:17 - О замене ВСУ на границе с Белоруссией; 14:17 - Перспектива передачи ракет Taurus Украине; 17:51 - Военные учения НАТО в Финляндии, Швеции и Норвегии.
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Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов

10:44 06.03.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, насколько высоки риски военной эскалации конфликта со стороны стран ЕС, а также о перспективах передачи ракет Taurus Украине и о мотивах военных учений НАТО в Финляндии:
00:46 - О вероятности европейского нападения на Россию;
09:17 - О замене ВСУ на границе с Белоруссией;
14:17 - Перспектива передачи ракет Taurus Украине;
17:51 - Военные учения НАТО в Финляндии, Швеции и Норвегии.
 
ВидеоУкраинаГерманияФинляндияНАТОЕСВооруженные силы УкраиныВСУФРГРоссия"Taurus"ракетыБританияФранцияЭммануэль МакронСВОСпецоперацияУченияШвецияНорвегияМИДМИД РФКрымский мостграницаБелоруссиявойнаЕвропаБеларусьКрым
 
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10:44Остановит ли скандал с Германией передачу ракет для Украины и кто в Европе готов воевать - Семибратов
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