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"Ничего не меняют": Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности

"Ничего не меняют": Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности - 29.02.2024 Украина.ру

"Ничего не меняют": Захарова указала на бесполезность соглашений Киева и стран Запада по безопасности

Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова

2024-02-29T07:20

2024-02-29T07:20

2024-02-29T07:33

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"Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу", - сказала она.По словам Захаровой, "в них лишь констатируется то, что давно происходит на практике, а именно - масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму".Она привела пример, согласно которому, "в рамках такого соглашения Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года семь миллиардов евро военной помощи и шесть миллиардов евро в последующие годы, Париж — три миллиарда евро в этом году"."Лондон собирается потратить на нужды ВСУ порядка 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а Оттава - более двух миллиардов долларов", - заметила Захарова, добавив, что "ничего сверх этого Киеву никто не обещал и до подписания указанных соглашений".По ее словам, "сами представители западных стран, которые подписывают такие документы с Киевом, отзываются о них, как о пустых и необязательных". Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что "соглашение о гарантиях безопасности" Италии с Украиной является "политическим и символическим" и "не будет иметь юридической силы".Она также отметила, что подписание Парижем и Берлином соглашений о безопасности с Киевом не влияет на отношения с РФ, они на беспрецедентно низком уровне.По словам Захаровой, "бывшие партнеры оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями"."Это не наш выбор. На протяжении двух лет мы наблюдаем, как страны НАТО, среди которых особо активную роль играют Германия и Франция (Берлин занимает второе место после США по объемам поставок вооружений и военной техники для ВСУ), накачивают Украину современными смертоносными системами, обучают военнослужащих, снабжают разведданными, способствуя эскалации боевых действий. <...> Все это делает их прямыми соучастниками деяний киевского режима", - подчеркнула она.По ее словам, "элита этих стран по-прежнему тешит себя иллюзиями о возможности нанесения России "стратегического поражения", считает единственной основой для решения украинского кризиса ультимативную, повторим, неприемлемую для нас "формулу" Владимира Зеленского"."В этом контексте подписание новых соглашений является очередным - пусть и символическим - ходом в гибридной войне Запада с Россией, подтверждением нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелания идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта", - заключила она.Летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.На днях Киев и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Украина подписала гарантии с Канадой, Великобританией, Германией, Данией и Францией. Переговоры с США о гарантиях безопасности продолжаются.Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква надеется, что договор о гарантиях безопасности с США будет "самым мощным", с его заключением якобы может быть решен вопрос стабильной помощи Украине.Ранее представитель госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что заключение договора о гарантиях безопасности обсуждается между Вашингтоном и Киевом, но для этого может потребоваться одобрение конгресса.

https://ukraina.ru/20240216/1053358926.html

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гарантии безопасности, новости, мария захарова, россия, украина