https://ukraina.ru/20240305/1053727512.html

Даже Арестович* не помог. Кирилл Фролов о том, что ждёт УПЦ на Украине

Даже Арестович* не помог. Кирилл Фролов о том, что ждёт УПЦ на Украине - 05.03.2024 Украина.ру

Даже Арестович* не помог. Кирилл Фролов о том, что ждёт УПЦ на Украине

Профильный комитет Верховной Рады, как и ожидалось, поддержал более жёсткую версию закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), совместно разработанную фракциями Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-03-05T23:37

2024-03-05T23:37

2024-03-05T23:58

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Протесты группы трампистов в лице журналиста Такера Карлсона и адвоката Роберта Амстердама не будут приняты во внимание, добавил специалист. Об этом, по его мнению, говорит тот факт, что Алексею Арестовичу* не разрешили провести лекцию против запрета УПЦ в иезуитском Фордэмском университете в городе Нью-Йорке, где разложению Русской Церкви способствует американский религиовед, в прошлом российский журналист Сергей Чапнин.Церковь не спасёт коллаборционизм, пояснил эксперт. В качестве аргумента он привел ситуацию с подозрениями в адрес митрополита Сумского Евлогия.Фролов отметил, что Православие в Малороссии спасёт только русская армия, но никак не призывы к заморозке СВО.Профильный комитет Верховной рады рекомендовал принять законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь, написал в своем телеграм-канале 5 марта депутат Алексей Гончаренко**. Он отметил, что документ могут рассмотреть на ближайшем заседании украинского парламента.*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма**Признан террористом и экстремистом в РФ

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новости, украина, нью-йорк, ватикан, алексей арестович, владимир зеленский, алексей гончаренко, упц, верховная рада, украина.ру