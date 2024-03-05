Даже Арестович* не помог. Кирилл Фролов о том, что ждёт УПЦ на Украине
23:37 05.03.2024 (обновлено: 23:58 05.03.2024)
© из личного архиваКирилл Фролов
© из личного архива
Профильный комитет Верховной Рады, как и ожидалось, поддержал более жёсткую версию закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), совместно разработанную фракциями Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
"Из этого следует, что закон о запрете УПЦ точно будет принят", — заявил он.
Протесты группы трампистов в лице журналиста Такера Карлсона и адвоката Роберта Амстердама не будут приняты во внимание, добавил специалист. Об этом, по его мнению, говорит тот факт, что Алексею Арестовичу* не разрешили провести лекцию против запрета УПЦ в иезуитском Фордэмском университете в городе Нью-Йорке, где разложению Русской Церкви способствует американский религиовед, в прошлом российский журналист Сергей Чапнин.
"Отказ в проведении лекции Арестовича* свидетельствует также о том, что Ватикан и Госдеп полностью поддерживают запрет УПЦ", — уверен Фролов.
Церковь не спасёт коллаборционизм, пояснил эксперт. В качестве аргумента он привел ситуацию с подозрениями в адрес митрополита Сумского Евлогия.
Фролов отметил, что Православие в Малороссии спасёт только русская армия, но никак не призывы к заморозке СВО.
Профильный комитет Верховной рады рекомендовал принять законопроект, позволяющий запретить Украинскую православную церковь, написал в своем телеграм-канале 5 марта депутат Алексей Гончаренко**. Он отметил, что документ могут рассмотреть на ближайшем заседании украинского парламента.
*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
**Признан террористом и экстремистом в РФ
**Признан террористом и экстремистом в РФ