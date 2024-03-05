У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев - 05.03.2024 Украина.ру
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У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев
У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев - 05.03.2024 Украина.ру
У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев
Никакие административные меры по отношению к украинцам, вернувшимся домой, не будут применены. Напротив, их намерены стимулировать остаться в стране, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-03-05T23:32
2024-03-05T23:38
новости
украина
европа
банковая
денис шмыгаль
кабмин
сво
мобилизация
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В ходе заседания Кабмина, он обозначил приоритетные направления работы, которые должны мотивировать украинцев покинуть Европу для возвращения домой. По его словам, в стране уже сегодня действует несколько программ, которые могут быть привлекательны для возвращения жителей страны. В том числе, государство готово давать кредиты и гранты для бизнесменов. Пока на Банковой думают, как заставить украинских беженцев вернуться на родину, данные соцопросов показывают, что большинство жителей Украины не намерены возвращаться, даже если боевые действия в стране закончатся.
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новости, украина, европа, банковая, денис шмыгаль, кабмин, сво, мобилизация
Новости, Украина, Европа, Банковая, Денис Шмыгаль, Кабмин, СВО, мобилизация

У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев

23:32 05.03.2024 (обновлено: 23:38 05.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ШмигальДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Шмигаль
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Никакие административные меры по отношению к украинцам, вернувшимся домой, не будут применены. Напротив, их намерены стимулировать остаться в стране, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
В ходе заседания Кабмина, он обозначил приоритетные направления работы, которые должны мотивировать украинцев покинуть Европу для возвращения домой.
"Речь идёт не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей для самореализации", – цитирует Шмыгаля "РБК-Украина".
По его словам, в стране уже сегодня действует несколько программ, которые могут быть привлекательны для возвращения жителей страны. В том числе, государство готово давать кредиты и гранты для бизнесменов.
Пока на Банковой думают, как заставить украинских беженцев вернуться на родину, данные соцопросов показывают, что большинство жителей Украины не намерены возвращаться, даже если боевые действия в стране закончатся.
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