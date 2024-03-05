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У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев

У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев - 05.03.2024 Украина.ру

У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев

Никакие административные меры по отношению к украинцам, вернувшимся домой, не будут применены. Напротив, их намерены стимулировать остаться в стране, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-03-05T23:32

2024-03-05T23:32

2024-03-05T23:38

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В ходе заседания Кабмина, он обозначил приоритетные направления работы, которые должны мотивировать украинцев покинуть Европу для возвращения домой. По его словам, в стране уже сегодня действует несколько программ, которые могут быть привлекательны для возвращения жителей страны. В том числе, государство готово давать кредиты и гранты для бизнесменов. Пока на Банковой думают, как заставить украинских беженцев вернуться на родину, данные соцопросов показывают, что большинство жителей Украины не намерены возвращаться, даже если боевые действия в стране закончатся.

https://ukraina.ru/20230907/1049229482.html

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новости, украина, европа, банковая, денис шмыгаль, кабмин, сво, мобилизация