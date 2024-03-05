https://ukraina.ru/20240305/1053726681.html

США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России

США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России - 05.03.2024 Украина.ру

США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер полагает, что у Киева заготовлены военные "сюрпризы" для Москвы. В Вашингтоне ждут результатов их применения в зоне конфликта

2024-03-05T22:43

2024-03-05T22:43

2024-03-05T22:43

новости

сша

украина

россия

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053174889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd4ee1ef4ae7d74403d64f0e9b7c610b.jpg

Он также уточнил, что в США думаю, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя". Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предупреждены о возможном окружении в Славянске и Лимане.

https://ukraina.ru/20240302/1053664218.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, сво