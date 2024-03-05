США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер полагает, что у Киева заготовлены военные "сюрпризы" для Москвы. В Вашингтоне ждут результатов их применения в зоне конфликта
"Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждём возможности увидеть результаты", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.
Он также уточнил, что в США думаю, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя".
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предупреждены о возможном окружении в Славянске и Лимане.
2 марта, 11:28К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYTЗападная газета New York Times похоже решила помочь российской армии окончательно освободить ДНР от присутствия украинской армии. В субботу, 2 марта, издание опубликовало спутниковые снимки укреплений ВСУ к западу от Авдеевки , назвав их "редкими" и "элементарными"