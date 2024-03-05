США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053726681.html
США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России
США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России - 05.03.2024 Украина.ру
США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер полагает, что у Киева заготовлены военные "сюрпризы" для Москвы. В Вашингтоне ждут результатов их применения в зоне конфликта
2024-03-05T22:43
2024-03-05T22:43
новости
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053174889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd4ee1ef4ae7d74403d64f0e9b7c610b.jpg
Он также уточнил, что в США думаю, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя". Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предупреждены о возможном окружении в Славянске и Лимане.
https://ukraina.ru/20240302/1053664218.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053174889_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3e664311fb20572c3fbe9e6b652c93f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, сво
Новости, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО

США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России

22:43 05.03.2024
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер полагает, что у Киева заготовлены военные "сюрпризы" для Москвы. В Вашингтоне ждут результатов их применения в зоне конфликта

"Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждём возможности увидеть результаты", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.

Он также уточнил, что в США думаю, что у Украины есть "план, который они в состоянии применить для достижении побед на поле боя".
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины предупреждены о возможном окружении в Славянске и Лимане.
- РИА Новости, 1920, 02.03.2024
2 марта, 11:28
К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYTЗападная газета New York Times похоже решила помочь российской армии окончательно освободить ДНР от присутствия украинской армии. В субботу, 2 марта, издание опубликовало спутниковые снимки укреплений ВСУ к западу от Авдеевки , назвав их "редкими" и "элементарными"
 
НовостиСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:09Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%
23:53Захарова предположила для чего Зеленскому нужно в НАТО – плести макраме, играть в нарды
23:37Даже Арестович* не помог. Кирилл Фролов о том, что ждёт УПЦ на Украине
23:32У Зеленского пообещали не наказывать вернувшихся домой украинцев
23:07В Киеве подожгли экопарк "Осокорки"
22:43США верят, что у ВСУ заготовлены военные "сюрпризы" для России
22:32Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
22:12Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
21:49В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины
21:24В Славянске и Лимане ВС РФ готовят новые котлы для украинских солдат, подтвердили в ВСУ
20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
20:34Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге
20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
20:02Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
19:53Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
19:27Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:05Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
18:48Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
18:45Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
Лента новостейМолния