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Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ

Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ - 05.12.2023 Украина.ру

Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ

Гипотетическая партия главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного победила бы на парламентских выборах в стране, если бы их провели. Это следует из социального опроса группы "Рейтинг", передаёт "Страна.ua"

2023-12-05T00:25

2023-12-05T00:25

2023-12-05T00:25

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Рейтинги партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и экс-главы киевского режима Петра Порошенко почти не отличаются – 5,5% против 5,4% за фракцию пятого президента Украины. Ранее группа "Рейтинг" публиковала данные соцопроса, согласно которым Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных украинцев (Зеленскому 39%). До этого украинские и западные СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного. По данным газеты Washington Post, главком, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Издание "Украинская правда" отмечает, что Владимир Зеленский может сменить Залужного, но до этого ему стоило бы задуматься о том, сможет ли такое кадровое решение разрешить основную проблему, касающуюся состоянию дел на фронте. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Украина.ру" заявил, что раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для украинской армии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, сво, парламентские выборы, опрос