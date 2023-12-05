Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ - 05.12.2023 Украина.ру
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Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ - 05.12.2023 Украина.ру
Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
Гипотетическая партия главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного победила бы на парламентских выборах в стране, если бы их провели. Это следует из социального опроса группы "Рейтинг", передаёт "Страна.ua"
2023-12-05T00:25
2023-12-05T00:25
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
всу
сво
парламентские выборы
опрос
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Рейтинги партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и экс-главы киевского режима Петра Порошенко почти не отличаются – 5,5% против 5,4% за фракцию пятого президента Украины. Ранее группа "Рейтинг" публиковала данные соцопроса, согласно которым Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных украинцев (Зеленскому 39%). До этого украинские и западные СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного. По данным газеты Washington Post, главком, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Издание "Украинская правда" отмечает, что Владимир Зеленский может сменить Залужного, но до этого ему стоило бы задуматься о том, сможет ли такое кадровое решение разрешить основную проблему, касающуюся состоянию дел на фронте. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Украина.ру" заявил, что раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для украинской армии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, всу, сво, парламентские выборы, опрос
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, СВО, парламентские выборы, опрос

Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ

00:25 05.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Гипотетическая партия главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного победила бы на парламентских выборах в стране, если бы их провели. Это следует из социального опроса группы "Рейтинг", передаёт "Страна.ua"
"Согласно этим опросам, "партия Залужного" набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выборам. Второе место в опросе занимает гипотетический "блок Зеленского" – 26,7%", – приводит данные СМИ.
Рейтинги партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и экс-главы киевского режима Петра Порошенко почти не отличаются – 5,5% против 5,4% за фракцию пятого президента Украины.
Ранее группа "Рейтинг" публиковала данные соцопроса, согласно которым Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных украинцев (Зеленскому 39%).
До этого украинские и западные СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного. По данным газеты Washington Post, главком, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Издание "Украинская правда" отмечает, что Владимир Зеленский может сменить Залужного, но до этого ему стоило бы задуматься о том, сможет ли такое кадровое решение разрешить основную проблему, касающуюся состоянию дел на фронте.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Украина.ру" заявил, что раскол между Зеленским и Залужным обернется катастрофой для украинской армии.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВСУСВОпарламентские выборыопрос
 
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