В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины
Хозяева Украины находятся не в США или Лондоне, а в городах самой страны. Только народ Украины будет выбирать в каком государстве ему жить, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире "Соловьев Live"
"На этой земле жили их (прим. ред. – украинцев) отцы, деды, прадеды, могилы их прадедов на этой земле. Они хозяева, и они определяют, где им жить, в какой стране... Вот это будет демократично – выбор народа", – приводит его слова РИА Новости.
Исходя из опроса киевского международного института социологии, всё больше украинцев выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский продолжал занимать эту должность.
Напомним, после 20 мая 2024 года закончится срок президентства Владимира Зеленского, однако выборы на Украине проводить не собираются, оправдывая это решение военным положением, действующим в стране.
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