https://ukraina.ru/20240305/1053726202.html

В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины

В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины - 05.03.2024 Украина.ру

В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины

Хозяева Украины находятся не в США или Лондоне, а в городах самой страны. Только народ Украины будет выбирать в каком государстве ему жить, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире "Соловьев Live"

2024-03-05T21:49

2024-03-05T21:49

2024-03-05T21:49

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украина

россия

владимир зеленский

сергей нарышкин

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Исходя из опроса киевского международного института социологии, всё больше украинцев выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский продолжал занимать эту должность. Напомним, после 20 мая 2024 года закончится срок президентства Владимира Зеленского, однако выборы на Украине проводить не собираются, оправдывая это решение военным положением, действующим в стране.

https://ukraina.ru/20240226/1053510865.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, сергей нарышкин