Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос - 20.02.2024 Украина.ру
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Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос
Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос - 20.02.2024 Украина.ру
Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос
После 20 мая 2024 года закончится срок президентства Владимира Зеленского и сегодня на Украине всё больше граждан выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима продолжал занимать эту должность. Такие данные следуют из опроса столичного международного института социологии
2024-02-20T16:10
2024-02-20T16:10
новости
украина
владимир зеленский
президентские выборы
сво
опрос
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Чуть более половины опрошенных на Украине граждан (53%) по-прежнему считают, что Зеленскому следует баллотироваться на пост президента, однако ранее в декабре прошлого года такого мнения придерживались 59%. Так, с декабря 2023 по февраль 2024 года с 34% до 43% выросла доля тех, кто считает, что Зеленскому стоит ограничиться одним сроком. Меньше всего поддерживают участие президента в следующих выборах жители Запада и юга Украины. Отмечается, что опрос социологи проводили методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1202 респондентов, которые живут на Украине и в новых регионах РФ. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что после того, как завершится пятилетний срок президентства Владимира Зеленского, для сохранения своей власти глава киевского режима назначит премьер-министром Украины действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Отмечалось, что такой кандидат выгоден Зеленскому, потому как полностью поддерживает его курс, и позволит сохранить власть в руках утратившего её президента. Напомним, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, сво, опрос
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президентские выборы, СВО, опрос

Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос

16:10 20.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
После 20 мая 2024 года закончится срок президентства Владимира Зеленского и сегодня на Украине всё больше граждан выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима продолжал занимать эту должность. Такие данные следуют из опроса столичного международного института социологии
Чуть более половины опрошенных на Украине граждан (53%) по-прежнему считают, что Зеленскому следует баллотироваться на пост президента, однако ранее в декабре прошлого года такого мнения придерживались 59%.
Так, с декабря 2023 по февраль 2024 года с 34% до 43% выросла доля тех, кто считает, что Зеленскому стоит ограничиться одним сроком. Меньше всего поддерживают участие президента в следующих выборах жители Запада и юга Украины.
Отмечается, что опрос социологи проводили методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1202 респондентов, которые живут на Украине и в новых регионах РФ.
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Вчера, 20:49
Украинцев, считающих, что страна движется в неправильном направлении стало больше – опрос На Украине выросло число граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные подаёт соцгруппа "Рейтинг" общенационального украинского опроса
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что после того, как завершится пятилетний срок президентства Владимира Зеленского, для сохранения своей власти глава киевского режима назначит премьер-министром Украины действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Отмечалось, что такой кандидат выгоден Зеленскому, потому как полностью поддерживает его курс, и позволит сохранить власть в руках утратившего её президента.
Напомним, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийпрезидентские выборыСВОопрос
 
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