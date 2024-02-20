https://ukraina.ru/20240220/1053424129.html

Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос

Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос - 20.02.2024 Украина.ру

Всё меньше украинцев хотят видеть Зеленского при власти – опрос

После 20 мая 2024 года закончится срок президентства Владимира Зеленского и сегодня на Украине всё больше граждан выступают против того, чтобы нынешний глава киевского режима продолжал занимать эту должность. Такие данные следуют из опроса столичного международного института социологии

2024-02-20T16:10

2024-02-20T16:10

2024-02-20T16:10

новости

украина

владимир зеленский

президентские выборы

сво

опрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052923101_0:11:1043:598_1920x0_80_0_0_428d78bed037f09ccdada8bc7382a3c0.jpg

Чуть более половины опрошенных на Украине граждан (53%) по-прежнему считают, что Зеленскому следует баллотироваться на пост президента, однако ранее в декабре прошлого года такого мнения придерживались 59%. Так, с декабря 2023 по февраль 2024 года с 34% до 43% выросла доля тех, кто считает, что Зеленскому стоит ограничиться одним сроком. Меньше всего поддерживают участие президента в следующих выборах жители Запада и юга Украины. Отмечается, что опрос социологи проводили методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1202 респондентов, которые живут на Украине и в новых регионах РФ. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что после того, как завершится пятилетний срок президентства Владимира Зеленского, для сохранения своей власти глава киевского режима назначит премьер-министром Украины действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Отмечалось, что такой кандидат выгоден Зеленскому, потому как полностью поддерживает его курс, и позволит сохранить власть в руках утратившего её президента. Напомним, согласно конституции Украины, полномочия правительства во время военного положения продлеваются автоматически.

https://ukraina.ru/20240219/1053405494.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, сво, опрос