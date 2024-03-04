Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте - 04.03.2024 Украина.ру
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Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте
Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте - 04.03.2024 Украина.ру
Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте
Российская армия идет вперед, украинские военные впервые за время противостояния потеряли танк Abrams. Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-03-04T05:00
2024-03-04T05:00
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вс рф
авдеевка
танки
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бронетехника
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Ситуация на фронте на российской стороне создает ощущение того, что развивается активное наступление. Мы наблюдаем, что враг бежит и у ВС РФ сейчас все хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под контроль ВС РФ, рассказал политтехнолог.При этом украинские военные впервые за время противостояния потеряли танк Abrams. Также одновременно с этим – натовскую зенитку и самоходку, которые получили от Запада. Это очень хорошо и соответствует ситуации на фронте, добавил специалист.Несомненно, что российская армия идет вперед. И Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для ВС РФ и большая психологическая проблема для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240301/1053629934.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, авдеевка, танки, сво, бронетехника, наступление
Новости, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, танки, СВО, бронетехника, наступление

Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте

05:00 04.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия идет вперед, украинские военные впервые за время противостояния потеряли танк Abrams. Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Ситуация на фронте на российской стороне создает ощущение того, что развивается активное наступление. Мы наблюдаем, что враг бежит и у ВС РФ сейчас все хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под контроль ВС РФ, рассказал политтехнолог.
При этом украинские военные впервые за время противостояния потеряли танк Abrams. Также одновременно с этим – натовскую зенитку и самоходку, которые получили от Запада. Это очень хорошо и соответствует ситуации на фронте, добавил специалист.
"Однако немаловажно, что населенные пункты после Авдеевки — это маленькие деревни, которые не имеют серьёзного стратегически меняющего ситуацию значения", - отметил Ющук.
Несомненно, что российская армия идет вперед. И Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для ВС РФ и большая психологическая проблема для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Позывной Белый
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НовостиВСУВС РФАвдеевкатанкиСВОбронетехниканаступление
 
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