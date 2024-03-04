https://ukraina.ru/20240304/1053645595.html

Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте

Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте - 04.03.2024 Украина.ру

Враг бежит, идем в активное наступление: Евгений Ющук рассказал о быстром развитии ситуации на фронте

Российская армия идет вперед, украинские военные впервые за время противостояния потеряли танк Abrams. Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-03-04T05:00

2024-03-04T05:00

2024-03-04T05:00

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всу

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наступление

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Ситуация на фронте на российской стороне создает ощущение того, что развивается активное наступление. Мы наблюдаем, что враг бежит и у ВС РФ сейчас все хорошо. Авдеевка взята, а следующие за ней населённые пункты постепенно переходят под контроль ВС РФ, рассказал политтехнолог.При этом украинские военные впервые за время противостояния потеряли танк Abrams. Также одновременно с этим – натовскую зенитку и самоходку, которые получили от Запада. Это очень хорошо и соответствует ситуации на фронте, добавил специалист.Несомненно, что российская армия идет вперед. И Авдеевка — это не только тактический результат, это ещё и большой психологический успех для ВС РФ и большая психологическая проблема для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240301/1053629934.html

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новости, всу, вс рф, авдеевка, танки, сво, бронетехника, наступление