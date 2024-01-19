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Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии"

Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии" - 19.01.2024 Украина.ру

Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии"

"Железные дороги Новороссии" получат 6,6 миллиарда рублей из Резервного фонда на покрытие убытков, сообщили 19 января в Министерстве транспорта ДНР

2024-01-19T13:00

2024-01-19T13:00

2024-01-19T13:00

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Правительство РФ выделило из Резервного фонда 6,636 млрд рублей на покрытие убытков ФГУП "Железные дороги Новороссии", сообщили в Минтрансе ДНР.Выделенные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на организацию железнодорожного сообщения на территориях новых субъектов, обеспечение транспортировки грузов по инфраструктуре предприятия, на выплату зарплаты, уплату налогов и взносов, закупку топлива и расчеты с ресурсоснабжающими организациями.Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин подчеркнул, что деятельность предприятия уже подкреплена бюджетным финансированием."Теперь задача правильно эти деньги передать и подготовить всю нормативную документацию. На сегодня у предприятия есть средства на выплату зарплаты за январь. Нам важно проинформировать об этом сотрудников, чтобы люди знали, что у них эти гарантии есть", - подчеркнул Дружинин.Предприятие "Железные дороги Новороссии" было созданов мае 2023 года. Оно объединит железные дороги четырех новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Объединение железнодорожных предприятий позволит выстроить единую логистику в новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок, подчеркнули в Минтранса ДНР.

https://ukraina.ru/20240118/1052772760.html

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