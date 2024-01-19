https://ukraina.ru/20240119/1052784920.html
Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии"
Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии" - 19.01.2024 Украина.ру
Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии"
"Железные дороги Новороссии" получат 6,6 миллиарда рублей из Резервного фонда на покрытие убытков, сообщили 19 января в Министерстве транспорта ДНР
2024-01-19T13:00
2024-01-19T13:00
2024-01-19T13:00
новости
россия
новые регионы
днр
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052784553_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_950fa5013c70ffb4b6c316ea26db54b0.jpg
Правительство РФ выделило из Резервного фонда 6,636 млрд рублей на покрытие убытков ФГУП "Железные дороги Новороссии", сообщили в Минтрансе ДНР.Выделенные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на организацию железнодорожного сообщения на территориях новых субъектов, обеспечение транспортировки грузов по инфраструктуре предприятия, на выплату зарплаты, уплату налогов и взносов, закупку топлива и расчеты с ресурсоснабжающими организациями.Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин подчеркнул, что деятельность предприятия уже подкреплена бюджетным финансированием."Теперь задача правильно эти деньги передать и подготовить всю нормативную документацию. На сегодня у предприятия есть средства на выплату зарплаты за январь. Нам важно проинформировать об этом сотрудников, чтобы люди знали, что у них эти гарантии есть", - подчеркнул Дружинин.Предприятие "Железные дороги Новороссии" было созданов мае 2023 года. Оно объединит железные дороги четырех новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.Объединение железнодорожных предприятий позволит выстроить единую логистику в новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок, подчеркнули в Минтранса ДНР.
https://ukraina.ru/20240118/1052772760.html
россия
днр
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052784553_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_3672dd5d0b4d624f5572f231bd83f5d3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Правительство выделило 6,6 млрд рублей на убытки "Железных дорог Новороссии"
"Железные дороги Новороссии" получат 6,6 миллиарда рублей из Резервного фонда на покрытие убытков, сообщили 19 января в Министерстве транспорта ДНР
Правительство РФ выделило из Резервного фонда 6,636 млрд рублей на покрытие убытков ФГУП "Железные дороги Новороссии", сообщили
в Минтрансе ДНР.
Выделенные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на организацию железнодорожного сообщения на территориях новых субъектов, обеспечение транспортировки грузов по инфраструктуре предприятия, на выплату зарплаты, уплату налогов и взносов, закупку топлива и расчеты с ресурсоснабжающими организациями.
Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин подчеркнул, что деятельность предприятия уже подкреплена бюджетным финансированием.
"Теперь задача правильно эти деньги передать и подготовить всю нормативную документацию. На сегодня у предприятия есть средства на выплату зарплаты за январь. Нам важно проинформировать об этом сотрудников, чтобы люди знали, что у них эти гарантии есть", - подчеркнул Дружинин.
Предприятие "Железные дороги Новороссии" было созданов мае 2023 года. Оно объединит железные дороги четырех новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Объединение железнодорожных предприятий позволит выстроить единую логистику в новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок, подчеркнули в Минтранса ДНР.