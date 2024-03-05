В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
В ближайшие три года Евросоюз рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро. Об этом 5 марта сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, уточнив, что в скором будущем будут достигнуты договоренности по дальнейшему использованию этих средств
"Мы рассчитываем в предстоящие недели… достичь соглашения об использовании этих средств. Мы уже подчитали, что можно приблизительно получить доход на 15 миллиардов евро до 2027 года, но это будет зависеть от процентной ставки и дивидендов, которые будут выплачены на эти суммы", – приводит его слова РИА Новости.
Уточняется, что сегодня в Евросоюзе находятся около 208 миллиардов иммобилизованных российских суверенных активов.
Кроме того, в ЕС заморожены порядка 27 миллиардов евро частных активов, которые принадлежат бизнесменам и юрлицам, внесённым в санкционный список. В Брюсселе намерены добиться возможности конфисковывать эти средства "по судебным решениям", добавил Рейндерс.
В конце 2023 года сообщалось, что Еврокомиссия намерена собрать до 15 миллиардов евро на период до 2027 года на поддержку Украины из доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Этот план ЕК откладывался с минувшего лета, так как "ряд стран - членов ЕС и Европейский Центробанк выразили сомнения в его юридической и финансовой состоятельности".