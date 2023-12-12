ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ - 12.12.2023 Украина.ру
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ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ
ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ - 12.12.2023 Украина.ру
ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ
Еврокомиссия намерена собрать до 15 миллиардов евро на период до 2027 года на поддержку Украины из доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на свои источники
2023-12-12T00:43
2023-12-12T00:44
новости
украина
замороженные активы
россия
евросоюз
еврокомиссия
сво
военная помощь
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Речь идёт о поступлениях до трёх миллиардов евро в год, которые за четыре года в сумме дадут около 15 миллиардов евро. Первоначально Еврокомиссия предложит направлять доходы от замороженных активов России на отдельные счета, а после эти средства поступят в бюджет Евросоюза, выделенный на оказание помощи Украине. Отмечается, что этот план ЕК откладывался с лета, так как "ряд стран - членов ЕС и Европейский Центробанк выразили сомнения в его юридической и финансовой состоятельности". Неопределённость в вопросах финансирования киевского режима ускорила этот процесс. План будет запущен в после того как все 27 стран ЕС единогласно утвердят его на саммите 14-15 декабря.
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новости, украина, замороженные активы, россия, евросоюз, еврокомиссия, сво, военная помощь
Новости, Украина, замороженные активы, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, СВО, военная помощь

ЕК соберёт для Киева €15 миллиардов с доходов от активов ЦБ РФ

00:43 12.12.2023 (обновлено: 00:44 12.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия намерена собрать до 15 миллиардов евро на период до 2027 года на поддержку Украины из доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на свои источники
"Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль от замороженных активов РФ в ЕС, стремясь в конечном итоге собрать до 15 миллиардов евро для Украины", – говорится в статье.
Речь идёт о поступлениях до трёх миллиардов евро в год, которые за четыре года в сумме дадут около 15 миллиардов евро. Первоначально Еврокомиссия предложит направлять доходы от замороженных активов России на отдельные счета, а после эти средства поступят в бюджет Евросоюза, выделенный на оказание помощи Украине.

"Только доходы (прим. ред. - замороженных) активов российского Центробанка будут целью этих предложений, которые должны обеспечить поступления до €3 млрд в год, что позволит собрать сумму в €15 млрд за период с 2023 по 2027 годы", – уточняет СМИ.

Отмечается, что этот план ЕК откладывался с лета, так как "ряд стран - членов ЕС и Европейский Центробанк выразили сомнения в его юридической и финансовой состоятельности". Неопределённость в вопросах финансирования киевского режима ускорила этот процесс.
План будет запущен в после того как все 27 стран ЕС единогласно утвердят его на саммите 14-15 декабря.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря, 15:27
Reuters: Украина пока не получит денег от замороженных российских активовЗаконопроект об использовании средств от российских активов, замороженных из-за санкций, Евросоюз утвердит на следующей неделе. Об этом 10 декабря сообщило агентство Reuters.
 
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