Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
Уроженец Ивано-Франковской области 2002 года рождения трагически погиб, пытаясь бежать из страны. Его тело нашли в реке Тиса, что на границе с Румынией и Венгрией, передаёт Госпогранслужба Украины
"Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции", – говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что украинец стал 21-м решившимся покинуть страну и погибшим таким образом с начала полномасштабной мобилизации.
В Госпогрансужбе напоминают, что глубина Тисы достигает четырех метров, а ширина почти 80 метров. Несмотря на то, что преодолеть такое испытание под силу не каждому, это место – одно из самых популярных для уклонистов, которые готовы рискнуть для того, чтобы их не отправили на фронт насильно.
Ранее депутат Рады предложил украинцам, уклоняющимся от службы в ВСУ, переплыть Тису и искать себе другую страну.
23 ноября 2023, 18:25Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста Попытка сбежать из Украины обернулась для уклониста трагедией. Чтобы избежать мобилизации уроженец Днепропетровской области более трёх суток бродил по горам в надежде покинуть территорию страны, был обнаружен сотрудниками спецслужб, а позже умер от истощения. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы