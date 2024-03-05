Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053723937.html
Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы - 05.03.2024 Украина.ру
Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
Уроженец Ивано-Франковской области 2002 года рождения трагически погиб, пытаясь бежать из страны. Его тело нашли в реке Тиса, что на границе с Румынией и Венгрией, передаёт Госпогранслужба Украины
2024-03-05T19:53
2024-03-05T19:53
новости
ивано-франковская область
румыния
венгрия
госпогранслужба
гсчс
рада
мобилизация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044426081_0:981:2049:2133_1920x0_80_0_0_4be5b21df9c6542e965362c4c053c817.jpg
Уточняется, что украинец стал 21-м решившимся покинуть страну и погибшим таким образом с начала полномасштабной мобилизации. В Госпогрансужбе напоминают, что глубина Тисы достигает четырех метров, а ширина почти 80 метров. Несмотря на то, что преодолеть такое испытание под силу не каждому, это место – одно из самых популярных для уклонистов, которые готовы рискнуть для того, чтобы их не отправили на фронт насильно. Ранее депутат Рады предложил украинцам, уклоняющимся от службы в ВСУ, переплыть Тису и искать себе другую страну.
https://ukraina.ru/20231123/1051292461.html
ивано-франковская область
румыния
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044426081_0:789:2049:2325_1920x0_80_0_0_b74151585a77caad13d3cd0fffe16c8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ивано-франковская область, румыния, венгрия, госпогранслужба, гсчс, рада, мобилизация, всу
Новости, Ивано-Франковская область, Румыния, Венгрия, Госпогранслужба, ГСЧС, Рада, мобилизация, ВСУ

Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы

19:53 05.03.2024
 
© РИА Новости . А. Кулешов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . А. Кулешов
Перейти в фотобанк
Читать в
Уроженец Ивано-Франковской области 2002 года рождения трагически погиб, пытаясь бежать из страны. Его тело нашли в реке Тиса, что на границе с Румынией и Венгрией, передаёт Госпогранслужба Украины
"Сегодня утром во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции", – говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что украинец стал 21-м решившимся покинуть страну и погибшим таким образом с начала полномасштабной мобилизации.
В Госпогрансужбе напоминают, что глубина Тисы достигает четырех метров, а ширина почти 80 метров. Несмотря на то, что преодолеть такое испытание под силу не каждому, это место – одно из самых популярных для уклонистов, которые готовы рискнуть для того, чтобы их не отправили на фронт насильно.
Ранее депутат Рады предложил украинцам, уклоняющимся от службы в ВСУ, переплыть Тису и искать себе другую страну.
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста
23 ноября 2023, 18:25
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста Попытка сбежать из Украины обернулась для уклониста трагедией. Чтобы избежать мобилизации уроженец Днепропетровской области более трёх суток бродил по горам в надежде покинуть территорию страны, был обнаружен сотрудниками спецслужб, а позже умер от истощения. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы
 
НовостиИвано-Франковская областьРумынияВенгрияГоспогранслужбаГСЧСРадамобилизацияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
20:34Путин рассказал о развитии железнодорожной сети на юге
20:13В ЕС хотят заработать €15 млрд на активах РФ
20:02Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш
19:53Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы
19:27Масштабный сбой произошёл в работе американских сервисов
19:05Венгрия ратифицировала вступление Швеции в НАТО
18:48Не право, а обязанность: стало известно как изменится жизнь украинцев после ужесточения мобилизации
18:45Вятрович призывает Раду к окончательному разгрому Украинской православной церкви
18:20Им не страшно: эксперты о планах немцев разрушить Крымский мост
18:19Макрон объяснил как изъятие российских активов ослабит Европу
18:14Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта
18:04На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*
17:34Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку
17:32Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы
17:19"Не было конструктива": Сийярто рассказал об ответе Украины на требования Венгрии
17:10Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку
17:04В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут
16:58"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризис
Лента новостейМолния