https://ukraina.ru/20240305/1053723937.html

Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы

Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы - 05.03.2024 Украина.ру

Тело 22-летнего украинца, пытавшегося сбежать из страны, выловили из Тисы

Уроженец Ивано-Франковской области 2002 года рождения трагически погиб, пытаясь бежать из страны. Его тело нашли в реке Тиса, что на границе с Румынией и Венгрией, передаёт Госпогранслужба Украины

2024-03-05T19:53

2024-03-05T19:53

2024-03-05T19:53

новости

ивано-франковская область

румыния

венгрия

госпогранслужба

гсчс

рада

мобилизация

всу

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Уточняется, что украинец стал 21-м решившимся покинуть страну и погибшим таким образом с начала полномасштабной мобилизации. В Госпогрансужбе напоминают, что глубина Тисы достигает четырех метров, а ширина почти 80 метров. Несмотря на то, что преодолеть такое испытание под силу не каждому, это место – одно из самых популярных для уклонистов, которые готовы рискнуть для того, чтобы их не отправили на фронт насильно. Ранее депутат Рады предложил украинцам, уклоняющимся от службы в ВСУ, переплыть Тису и искать себе другую страну.

https://ukraina.ru/20231123/1051292461.html

ивано-франковская область

румыния

венгрия

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новости, ивано-франковская область, румыния, венгрия, госпогранслужба, гсчс, рада, мобилизация, всу