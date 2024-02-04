Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд - 04.02.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд - 04.02.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину сравнил заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, высказавшуюся о "милых сюрпризах" на поле боя, с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон
2024-02-04T13:54
2024-02-04T13:59
виктория нуланд
хиллари клинтон
дмитрий песков
кремль
россия
бой
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"Что касается "сюрпризов". Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд, это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Нуланд пообещала РФ "милые сюрпризы" на поле боя на Украине.Муаммар Каддафи — бывший глава Ливии, правивший страной на протяжении 42 лет. В 2011 году после серии антиправительственных выступлений он был отстранен от власти. В октябре того же года Каддафи убили в окрестностях города Сирт.
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виктория нуланд, хиллари клинтон, дмитрий песков, кремль, россия, бой
Виктория Нуланд, Хиллари Клинтон, Дмитрий Песков, Кремль, Россия, бой

Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд

13:54 04.02.2024 (обновлено: 13:59 04.02.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину сравнил заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, высказавшуюся о "милых сюрпризах" на поле боя, с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон
"Что касается "сюрпризов". Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд, это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Нуланд пообещала РФ "милые сюрпризы" на поле боя на Украине.
Муаммар Каддафи — бывший глава Ливии, правивший страной на протяжении 42 лет. В 2011 году после серии антиправительственных выступлений он был отстранен от власти. В октябре того же года Каддафи убили в окрестностях города Сирт.
Помощник госсекретаря США В. Нуланд приехала в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 15:45
Виктория Нуланд приехала в Киев во второй раз с начала СВОЗаместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 31 января прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджет Бринк на своей странице в соцсетях
 
Виктория НуландХиллари КлинтонДмитрий ПесковКремльРоссиябой
 
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