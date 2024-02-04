https://ukraina.ru/20240204/1053075780.html
Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд - 04.02.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину сравнил заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, высказавшуюся о "милых сюрпризах" на поле боя, с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон
2024-02-04T13:54
2024-02-04T13:54
2024-02-04T13:59
виктория нуланд
хиллари клинтон
дмитрий песков
кремль
россия
бой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Что касается "сюрпризов". Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд, это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Нуланд пообещала РФ "милые сюрпризы" на поле боя на Украине.Муаммар Каддафи — бывший глава Ливии, правивший страной на протяжении 42 лет. В 2011 году после серии антиправительственных выступлений он был отстранен от власти. В октябре того же года Каддафи убили в окрестностях города Сирт.
https://ukraina.ru/20240131/1053007979.html
кремль
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виктория нуланд, хиллари клинтон, дмитрий песков, кремль, россия, бой
Виктория Нуланд, Хиллари Клинтон, Дмитрий Песков, Кремль, Россия, бой
Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд
13:54 04.02.2024 (обновлено: 13:59 04.02.2024)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину сравнил заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, высказавшуюся о "милых сюрпризах" на поле боя, с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон
"Что касается "сюрпризов". Вы знаете, укладывать слово "милый" и "поле боя" в один ассоциативный ряд, это, наверное, знаете, чему сродни? Вы помните госпожу Клинтон, как она заливалась смехом, когда она видела окровавленного Каддафи. Видимо, там за океаном так принято, у нас все по-другому", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Нуланд пообещала РФ "милые сюрпризы" на поле боя на Украине.
Муаммар Каддафи — бывший глава Ливии, правивший страной на протяжении 42 лет. В 2011 году после серии антиправительственных выступлений он был отстранен от власти. В октябре того же года Каддафи убили в окрестностях города Сирт.