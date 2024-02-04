Кремль отреагировал на циничные высказывания Нуланд

Виктория Нуланд приехала в Киев во второй раз с начала СВО

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 31 января прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджет Бринк на своей странице в соцсетях