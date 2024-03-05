Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров - 05.03.2024 Украина.ру
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Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров
Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров - 05.03.2024 Украина.ру
Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров
Офицеров бундесвера, участников разговора об атаке на Крымский мост, ждёт проверка, заявил министр обороны Германии Борис Писториус
2024-03-05T13:22
2024-03-05T13:22
новости
германия
бундесвер
борис писториус
утечка
крымский мост
маргарита симоньян
офицеры
зарубежье
минобороны
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Глава Минобороны ФРГ сообщил, что утром 5 марта подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост.По словам Писториуса, причиной скандальной утечки разговора офицеров бундерсера о планах атаковать Крымский мост стало подключение одного из участников по незащищенному соединениюГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму, а также саму аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера. Они обсуждали "как будут бомбить Крымский мост", уточнила Симоньян. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Немецкие журналисты и солдаты бундесвера уверены, что аудиозапись разговора подлинная.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.Накануне, 4 марта, в МИД России вызвали посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа для разъяснений.
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новости, германия, бундесвер, борис писториус, утечка, крымский мост, маргарита симоньян, офицеры, зарубежье, минобороны
Новости, Германия, Бундесвер, Борис Писториус, утечка, Крымский мост, Маргарита Симоньян, офицеры, Зарубежье, Минобороны

Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров

13:22 05.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Офицеров бундесвера, участников разговора об атаке на Крымский мост, ждёт проверка, заявил министр обороны Германии Борис Писториус
Глава Минобороны ФРГ сообщил, что утром 5 марта подписал указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост.
По словам Писториуса, причиной скандальной утечки разговора офицеров бундерсера о планах атаковать Крымский мост стало подключение одного из участников по незащищенному соединению
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму, а также саму аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера. Они обсуждали "как будут бомбить Крымский мост", уточнила Симоньян. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.
Немецкие журналисты и солдаты бундесвера уверены, что аудиозапись разговора подлинная.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.
Накануне, 4 марта, в МИД России вызвали посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа для разъяснений.
Вчера, 14:18
"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров В Германии обеспокоены не фактом переговоров об атаке на Крымский мост, а утечкой данных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
 
НовостиГерманияБундесверБорис ПисториусутечкаКрымский мостМаргарита СимоньянофицерыЗарубежьеМинобороны
 
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