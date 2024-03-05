"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
За последние полгода российская промышленность освоила выпуск гиперзвуковых ракет в достаточном количестве. ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Если мы говорим о гиперзвуковых "Цирконах" и "Кинжалах" – то есть Х-47 ракеты, которые являются очень грозным оружием против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по сравнению с остальным боевом потенциалом, который есть в наличии у армии РФ, рассказал генерал-майор.
ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные небольшие цели. В январе было примерно пять пусков. В ноябре и декабре 2023 года таких пусков было больше. Тогда были не только одиночные, но и залповые удары, отметил военный.
"Нам бы надо массированно бить по противнику, чего мы пока не делаем по разным причинам. В том числе ВПК дорабатывает. Как только это все придет к нам, будем, скорее всего, использовать в этом году", - отметил Попов.
Думаю, с весны и лета российские военные вынужденно начнут наносить массированные удары по скоплению противника, по военным объектам и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отбросить подальше ВСУ, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
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