https://ukraina.ru/20240305/1053702042.html

"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"

"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы" - 05.03.2024 Украина.ру

"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"

За последние полгода российская промышленность освоила выпуск гиперзвуковых ракет в достаточном количестве. ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-03-05T03:10

2024-03-05T03:10

2024-03-05T03:10

новости

циркон

"кинжал"

ракеты

сво

противник

удары

вооружение

вс рф

всу

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Если мы говорим о гиперзвуковых "Цирконах" и "Кинжалах" – то есть Х-47 ракеты, которые являются очень грозным оружием против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по сравнению с остальным боевом потенциалом, который есть в наличии у армии РФ, рассказал генерал-майор.ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные небольшие цели. В январе было примерно пять пусков. В ноябре и декабре 2023 года таких пусков было больше. Тогда были не только одиночные, но и залповые удары, отметил военный.Думаю, с весны и лета российские военные вынужденно начнут наносить массированные удары по скоплению противника, по военным объектам и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отбросить подальше ВСУ, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

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новости, циркон, "кинжал", ракеты, сво, противник, удары, вооружение, вс рф, всу