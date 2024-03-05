"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы" - 05.03.2024 Украина.ру
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"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы" - 05.03.2024 Украина.ру
"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
За последние полгода российская промышленность освоила выпуск гиперзвуковых ракет в достаточном количестве. ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-03-05T03:10
2024-03-05T03:10
новости
циркон
"кинжал"
ракеты
сво
противник
удары
вооружение
вс рф
всу
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Если мы говорим о гиперзвуковых "Цирконах" и "Кинжалах" – то есть Х-47 ракеты, которые являются очень грозным оружием против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по сравнению с остальным боевом потенциалом, который есть в наличии у армии РФ, рассказал генерал-майор.ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные небольшие цели. В январе было примерно пять пусков. В ноябре и декабре 2023 года таких пусков было больше. Тогда были не только одиночные, но и залповые удары, отметил военный.Думаю, с весны и лета российские военные вынужденно начнут наносить массированные удары по скоплению противника, по военным объектам и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отбросить подальше ВСУ, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, циркон, "кинжал", ракеты, сво, противник, удары, вооружение, вс рф, всу
Новости, Циркон, "Кинжал", ракеты, СВО, противник, удары, вооружение, ВС РФ, ВСУ

"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"

03:10 05.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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За последние полгода российская промышленность освоила выпуск гиперзвуковых ракет в достаточном количестве. ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные цели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Если мы говорим о гиперзвуковых "Цирконах" и "Кинжалах" – то есть Х-47 ракеты, которые являются очень грозным оружием против ВСУ. По эффективности оно находится на первом месте по сравнению с остальным боевом потенциалом, который есть в наличии у армии РФ, рассказал генерал-майор.
ВС РФ примерно раз в полмесяца-месяц используют эти ракеты в зоне СВО. Преимущественно это одиночные небольшие цели. В январе было примерно пять пусков. В ноябре и декабре 2023 года таких пусков было больше. Тогда были не только одиночные, но и залповые удары, отметил военный.
"Нам бы надо массированно бить по противнику, чего мы пока не делаем по разным причинам. В том числе ВПК дорабатывает. Как только это все придет к нам, будем, скорее всего, использовать в этом году", - отметил Попов.
Думаю, с весны и лета российские военные вынужденно начнут наносить массированные удары по скоплению противника, по военным объектам и укрепрайонам, второй линии обороны, по Херсонскому направлению — чтобы отбросить подальше ВСУ, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
силуэт мужчина интервью
3 марта, 17:18
Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров бундесвераПубликация беседы высших военных чинов бундесвера по поводу того, как они будут организовывать уничтожение Крымского моста, произвела эффект взрыва информационной бомбы как в России, так и на Западе. Притом на Западе, прежде всего в Германии, она вызвала весьма неоднозначный резонанс
 
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