https://ukraina.ru/20240305/1053701637.html

Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО

Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО - 05.03.2024 Украина.ру

Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО

Комплекс "Сармат" может нести на себе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-03-05T04:30

2024-03-05T04:30

2024-03-05T04:30

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"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", рассказал летчик.Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем также могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления), добавил генерал-майор.Чтобы заметить ракету "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, то есть инфракрасного облучения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240304/1053692836.html

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