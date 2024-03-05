Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
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Комплекс "Сармат" может нести на себе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", рассказал летчик.
Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем также могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления), добавил генерал-майор.
"Сармат" может нести в том числе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Когда плазма работает, этот объект на экранах отражается либо слабо, либо вообще не захватывается", - отметил Попов.
Чтобы заметить ракету "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, то есть инфракрасного облучения, заключил собеседник издания.
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