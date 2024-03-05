Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО - 05.03.2024 Украина.ру
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Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО - 05.03.2024 Украина.ру
Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
Комплекс "Сармат" может нести на себе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-03-05T04:30
2024-03-05T04:30
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ядерная война
ядерная безопасность
ракеты
вооружение
пво
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"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", рассказал летчик.Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем также могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления), добавил генерал-майор.Чтобы заметить ракету "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, то есть инфракрасного облучения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240304/1053692836.html
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новости, украина, россия, сармат, ядерная война, ядерная безопасность, ракеты, вооружение, пво
Новости, Украина, Россия, Сармат, ядерная война, ядерная безопасность, ракеты, вооружение, ПВО

Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО

04:30 05.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты «Сармат»
Испытание новой баллистической ракеты «Сармат»
© Министерство обороны РФ
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Комплекс "Сармат" может нести на себе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", рассказал летчик.
Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем также могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления), добавил генерал-майор.
"Сармат" может нести в том числе планирующий гиперзвуковой блок. Он идет с маневрированием по высоте, по курсу следования. То есть перехватить его практически невозможно. Он идет в плазменном слое, чем опасен для противника. Когда плазма работает, этот объект на экранах отражается либо слабо, либо вообще не захватывается", - отметил Попов.
Чтобы заметить ракету "Сармат", противнику придется переделывать всю систему противодействия, ПВО и предупреждения о ракетном старте. Переходить не только на локационные станции (короткие, длинные волны), но и на систему оптико-электронного обнаружения, то есть инфракрасного облучения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
Александр Песке интервью
Вчера, 15:00
Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах ШвейцарииПочему Германия не отправит ракеты Taurus для ВСУ? Что Швейцария готовит России и Украине? Чего добивается шеф Пентагона Остин своими заявлениями?
 
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