На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это ядерная триада, которая несет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное оружие для сдерживания коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Ракетный комплекс "Сармат" — это ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное российское оружие для сдерживания коллективного Запада, рассказал генерал-майор.
"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", добавил летчик.
"Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем еще могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления)", - подчеркнул Попов.
Это значит, что противнику достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом. Это значит, что система ПВО противника будет вынуждена работать практически по каждому объекту. То есть у него увеличивается расход ракет наземного базирования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
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