https://ukraina.ru/20240305/1053701500.html

На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад

На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад - 05.03.2024 Украина.ру

На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад

"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это ядерная триада, которая несет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное оружие для сдерживания коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-03-05T04:40

2024-03-05T04:40

2024-03-05T04:40

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сармат

ракетный удар

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Ракетный комплекс "Сармат" — это ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное российское оружие для сдерживания коллективного Запада, рассказал генерал-майор."Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", добавил летчик.Это значит, что противнику достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом. Это значит, что система ПВО противника будет вынуждена работать практически по каждому объекту. То есть у него увеличивается расход ракет наземного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240304/1053696079.html

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новости, сармат, ракетный удар, ракеты, ядерная война, вооружение, россия, пво, европа, сша