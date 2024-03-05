На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад - 05.03.2024 Украина.ру
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На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад - 05.03.2024 Украина.ру
На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это ядерная триада, которая несет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное оружие для сдерживания коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-03-05T04:40
2024-03-05T04:40
новости
сармат
ракетный удар
ракеты
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вооружение
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Ракетный комплекс "Сармат" — это ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное российское оружие для сдерживания коллективного Запада, рассказал генерал-майор."Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", добавил летчик.Это значит, что противнику достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом. Это значит, что система ПВО противника будет вынуждена работать практически по каждому объекту. То есть у него увеличивается расход ракет наземного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сармат, ракетный удар, ракеты, ядерная война, вооружение, россия, пво, европа, сша
Новости, Сармат, ракетный удар, ракеты, ядерная война, вооружение, Россия, ПВО, Европа, США

На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад

04:40 05.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это ядерная триада, которая несет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное оружие для сдерживания коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Ракетный комплекс "Сармат" — это ядерная триада, которая имеет опасность для Европы и Америки в случае глобальной ядерной войны. Грозное российское оружие для сдерживания коллективного Запада, рассказал генерал-майор.
"Сармат" - это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) новейшего поколения. Это стратегическое оружие. В основном они шахтного базирования. Но сейчас Россия находится в процессе разработки ракет "в подвижном варианте", добавил летчик.
"Это наиболее мощный ракетный комплекс, который несет на своем борту от 9 до 12 головных частей. В нем еще могут быть головки самонаведения отвлекающего маневра с системой радиоэлектронного противодействия, с элементами ложного противодействия (ложного направления)", - подчеркнул Попов.
Это значит, что противнику достаточно трудно определить из этого комплекса нескольких летящих боевых частей, которые идут с боезарядом. Это значит, что система ПВО противника будет вынуждена работать практически по каждому объекту. То есть у него увеличивается расход ракет наземного базирования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Попов: "Циркон" раз в месяц бьет по ВСУ так, что летом от их второй линии обороны останется ноль читайте на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 16:54
Роман Алехин: Россия откроет "Второй фронт", чтобы сыграть с ВСУ в "шахматы" и разорвать резервы КиеваГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.
 
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