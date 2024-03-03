https://ukraina.ru/20240303/1053678506.html

Германия готовится к войне с Россией - Медведев

Германия готовится к войне с Россией - Медведев - 03.03.2024 Украина.ру

Германия готовится к войне с Россией - Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 3 марта в своем телеграм-канале заверил, что Германия готовится к войне с Россией

2024-03-03T15:15

2024-03-03T15:15

2024-03-03T17:02

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Он указал, что обнародованный разговор офицеров ФРГ про Крымский мост назовут происками военных."Думаю, что сейчас начнется обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чем. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не в курсе и разберется", - написал Медведев.Политик отметил, что история знает множество примеров, когда военные принимали решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировали их.Он подчеркнул, что попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь"."Германия готовится к войне с Россией", - заключил Медведев.В минувшую пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".

https://ukraina.ru/20240303/1053674439.html

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фрг, германия, дмитрий медведев, война, россия, новости