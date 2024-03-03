"Загривок трещать будет": эксперт о том, что будет с теми, кто планирует позариться на Калининград - 03.03.2024 Украина.ру
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"Загривок трещать будет": эксперт о том, что будет с теми, кто планирует позариться на Калининград
"Загривок трещать будет": эксперт о том, что будет с теми, кто планирует позариться на Калининград - 03.03.2024 Украина.ру
"Загривок трещать будет": эксперт о том, что будет с теми, кто планирует позариться на Калининград
Сегодня лидеры Прибалтики делают заявления о нейтрализации Калининграда намеренно, понимая, что сегодня этот регион является достаточно чувствительным местом для России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
2024-03-03T04:51
2024-03-03T04:51
калининград
россия
нато
владимир мамонтов
альянс
сша
европа
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“Со стратегической точки зрения Калининград является передовым отрядом. С другой — он, правда, уязвим. Оторванные на какое-то расстояние недружественными странами образования, а тем более — части государства, более уязвимы”, - говорит Мамонтов.В конце января этого года президент России Владимир Путин посетил Калининград в рамках запланированных поездок по стране. Однако, как пишут западные СМИ, российский лидер этим визитом напугал прибалтов, и те посчитали посещение Калининграда неким “сигналом для НАТО”.И не только прибалты забили тревогу: бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что поляки в приграничной зоне с Беларусью и Россией выстраивают инженерные укрепления, в том числе укрытия.После этого он имел неосторожность сказать, что в случае конфликта между Россией и НАТО, члены Альянса “ликвидируют”, по его мнению, “оккупированный Калининград”.В свою очередь Мамонтов заявил, что в случае возникновения настоящей схватки можно будет наглядно увидеть, “у кого будет загривок трещать и кому будет плохо”.“Далеко можно не ходить — в Европе есть примеры, что бывает, когда Россию слишком сильно задевают. Даже немцы сейчас уже не ставят вопрос о военном участии на Украине. Во-первых, очевидно, осторожничают. Во-вторых, хотят посмотреть, что у Макрона получится”, - утверждает Мамонтов.Военные эксперты полагают, что нынешние военные приготовления НАТО в Прибалтике могут быть как средством психологического давления, так и реальным планом развязывания масштабного военного конфликта, но, как показала практика, все усилия США и НАТО по дестабилизации ситуации в России через вовлечение ее в военный конфликт на Украине, в надежде на ослабление и в конечном счете – развал РФ, оказались тщетными.Насколько реальна война с НАТО с применением ядерного потенциала, можно узнать в полном тексте интервью.
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калининград, россия, нато, владимир мамонтов, альянс, сша, европа
Калининград, Россия, НАТО, Владимир Мамонтов, альянс, США, Европа

"Загривок трещать будет": эксперт о том, что будет с теми, кто планирует позариться на Калининград

04:51 03.03.2024
 
© AP / Michal Kosc
- РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP / Michal Kosc
Читать в
Сегодня лидеры Прибалтики делают заявления о нейтрализации Калининграда намеренно, понимая, что сегодня этот регион является достаточно чувствительным местом для России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Со стратегической точки зрения Калининград является передовым отрядом. С другой — он, правда, уязвим. Оторванные на какое-то расстояние недружественными странами образования, а тем более — части государства, более уязвимы”, - говорит Мамонтов.
В конце января этого года президент России Владимир Путин посетил Калининград в рамках запланированных поездок по стране. Однако, как пишут западные СМИ, российский лидер этим визитом напугал прибалтов, и те посчитали посещение Калининграда неким “сигналом для НАТО”.
И не только прибалты забили тревогу: бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что поляки в приграничной зоне с Беларусью и Россией выстраивают инженерные укрепления, в том числе укрытия.
После этого он имел неосторожность сказать, что в случае конфликта между Россией и НАТО, члены Альянса “ликвидируют”, по его мнению, “оккупированный Калининград”.
В свою очередь Мамонтов заявил, что в случае возникновения настоящей схватки можно будет наглядно увидеть, “у кого будет загривок трещать и кому будет плохо”.
Далеко можно не ходить — в Европе есть примеры, что бывает, когда Россию слишком сильно задевают. Даже немцы сейчас уже не ставят вопрос о военном участии на Украине. Во-первых, очевидно, осторожничают. Во-вторых, хотят посмотреть, что у Макрона получится”, - утверждает Мамонтов.
Военные эксперты полагают, что нынешние военные приготовления НАТО в Прибалтике могут быть как средством психологического давления, так и реальным планом развязывания масштабного военного конфликта, но, как показала практика, все усилия США и НАТО по дестабилизации ситуации в России через вовлечение ее в военный конфликт на Украине, в надежде на ослабление и в конечном счете – развал РФ, оказались тщетными.
Насколько реальна война с НАТО с применением ядерного потенциала, можно узнать в полном тексте интервью.
 
КалининградРоссияНАТОВладимир МамонтовальянсСШАЕвропа
 
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