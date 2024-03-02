Семейная пара погибла в Горловке из-за сброса боеприпаса с БПЛА

Украина — государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делать Когда все в России и в мире пытались разобраться, как погибли 74 человек в подбитом украинской ПВО российском транспортнике Ил-76 над Белгородской областью, в тот же день, 24 января 2024 года, Украина била по другим российским областям