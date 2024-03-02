Семейная пара погибла в Горловке из-за сброса боеприпаса с БПЛА - 02.03.2024 Украина.ру
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Семейная пара погибла в Горловке из-за сброса боеприпаса с БПЛА
Семейная пара погибла в Горловке из-за сброса боеприпаса с БПЛА - 02.03.2024 Украина.ру
Семейная пара погибла в Горловке из-за сброса боеприпаса с БПЛА
В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ВСУ в Горловке погибли 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Военнослужащие украинской армии атаковали гражданский автомобиль, где и скончалась семейная пара, сообщили в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР
2024-03-02T16:47
2024-03-02T16:47
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По данным главы администрации Горловки Ивана Приходько, ВСУ атаковали мирных жителей около посёлка Стальсбыт в Никитовском районе города. Он в очередной раз призвал людей быть предельно внимательными и осторожными, потому как ВСУ активно применяют беспилотную авиацию.Позже Приходько сообщил, что над посёлком Гольмовский замечена активность беспилотных летательных аппаратов. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области. Один человек находится в тяжёлом состоянии, ещё у троих лёгкие ранения.
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новости, донбасс, обстрелы, всу, жертвы, сво, спецоперация, бпла
Новости, Донбасс, обстрелы, ВСУ, жертвы, СВО, Спецоперация, БПЛА

Семейная пара погибла в Горловке из-за сброса боеприпаса с БПЛА

16:47 02.03.2024
 
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В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ВСУ в Горловке погибли 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Военнослужащие украинской армии атаковали гражданский автомобиль, где и скончалась семейная пара, сообщили в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР
"В результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета) с БПЛА на легковой автомобиль по ул. Новосадовой погибла семейная пара: мужчина 1962 г.р. и женщина 1963 г.р", – говорится в телеграм-канале ведомства.
По данным главы администрации Горловки Ивана Приходько, ВСУ атаковали мирных жителей около посёлка Стальсбыт в Никитовском районе города. Он в очередной раз призвал людей быть предельно внимательными и осторожными, потому как ВСУ активно применяют беспилотную авиацию.
Позже Приходько сообщил, что над посёлком Гольмовский замечена активность беспилотных летательных аппаратов. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал сотрудников Следкома в Брянской области. Один человек находится в тяжёлом состоянии, ещё у троих лёгкие ранения.
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